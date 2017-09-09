超強颶風艾瑪減弱 鄭明典：仍是結實強烈風暴

鄭明典在臉書提醒，艾瑪目前還是很結實！（圖擷取自鄭明典臉書）

2017-09-09 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕颶風艾瑪（Irma）在加勒比海造成嚴重災情，奪走多條人命。中央氣象局科技中心主任鄭明典稍早在臉書提醒，艾瑪目前還是很結實！

雖然艾瑪已減弱成4級颶風，但鄭明典表示，艾瑪的內眼牆消散，外圍一道新的眼牆雲系發展並重新環繞起來，它還是一個很結實的強烈熱帶風暴。

大西洋史上最強的颶風「艾瑪」，至今以造成23人死亡，聯合國估計，將近5000萬人受災，包括上千萬名孩童，救援行動已展開。