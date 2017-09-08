彰縣環保罰款創新高 8成來自工廠偷排廢水

2017-09-08 20:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕罰好大！彰化縣環保局去年開罰行政罰鍰，高達1億284萬元，刷歷史新高，稽查件數卻大幅下滑，環保局長江培根表示，8成罰鍰都來自工廠偷排廢水，縣內單筆最高罰鍰是867萬6000元，由於裁罰金額已從原本6萬元到60萬元，提高為6萬元到2000萬元區間，罰鍰基準高，累計罰鍰總金額相對就高。

有業者揶揄說，未來裁罰金額若再修改提高到30億元，縣內環保罰鍰收入會屢創新高，「縣庫會錢多多！」

環保局違規裁罰罰鍰案件，包含違反水污染防治法、廢棄物清理法、環境教育法、噪音管制法、空氣污染防制法，這些罰鍰收入需提撥不同比例約5％到10％左右，作為彰化縣環境污染防防制基金專戶，其餘全納入縣府，由縣府統籌運用。

環境污染防制基金專戶則用在環保局執行空氣污染防制、焚化廠、一般廢棄物清除處理、環境教育、水污染防治，以及環保局補助社區環保志工隊購買掃地用具和衣服與設備等等，所以，就資源整合而言，違規工廠付出高額罰款的金錢代價，知所警惕，民間社區和環保局也因罰鍰收入的挹注，而能維持運作和壯大。

罰鍰創新高是否與取締稽查件數成正比成長？事實竟然不是，不增反逆勢下滑，對此，江培根解釋說，前年（104年）取締稽查件數共7286件，去年（105年）才4648件，降很多，跟業者違規情形大幅改善與環保局採取長期觀察的深度稽查有關，每件稽查花費時間多、耗費人力資源大。

江培根表示，去年罰鍰總金額刷新高，實收為6014萬3668元，尚有4269萬6332元未入帳，未繳原因多數是高罰鍰業者辦分期繳納，也有逾期未繳也不申請分期繳納而被移送行政執行署強制執行處份，還有歇業關廠而未繳。

花壇鄉李姓金屬業者說，現在違反水污染防治罰鍰動不動就是100萬甚至數百萬元，高罰鍰業者會怕怕。彰化市烤漆噴漆業者說，民眾對環境稍有改變就受不了，聞到臭味、聽到噪音、看到廢水，就會打電話舉報，業者那裡敢亂來，只好乖乖遵守法令規定。

還有業者指出，依照法規做，成本增加、壓低利潤，在還有盈餘的範圍內繼續營運，若做到會賠錢，只能關門另謀出路。