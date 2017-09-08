牙醫師遺愛人間 屏縣鹽埔鄉成立醫療站

2017-09-08 18:39

〔記者羅欣貞／鹽埔報導〕屏東縣鹽埔鄉人口數2萬6000多人，卻只有1家牙科診所，醫病比全縣最高，許多鄉民牙痛無法久候只能到屏東市求診，屏東縣牙醫師公會因此籌募50萬元，加上屏東市已故牙醫師郭建宏的家人捐出治療椅等設備，得以成立「鹽埔建宏紀念牙醫醫療站」，今天正式揭牌。

屏東縣牙醫師公會理事長劉振聲表示，鹽埔鄉牙科醫病比1：26125，是全縣最高，比偏遠的原住民鄉還高，因此許多鹽埔鄉民需赴外求診，對沒有交通工具的老人家來說非常不方便，因此決定透過醫療站的成立，幫鄉民解決長年問題。

牙醫師公會募款50萬元裝修醫療站，內部設備則來自已故牙醫師郭建宏的遺愛；他在屏東市開設民生牙醫診所逾20年，專精根管治療，但不幸於今年4月猝逝，享年55歲，遺孀柯千惠將悲痛化為大愛，捐出牙科治療椅、X光機、紫外線殺菌箱等10多項醫療器材，價值超過百萬元，完善的設備讓醫療站達到診所級規模。

為紀念郭建宏醫師，醫療站命名為鹽埔建宏紀念牙醫醫療站，每週一至週五由8位牙醫師輪流進駐看診，從8月2日開始看診至8月31日止，短短22天已經有145人次就診，目前屏東縣牙醫師公會在全縣70間國中小學、7間衛生所、6個身心障礙機構設立醫療巡迴點以及佳冬鄉、崁頂鄉、鹽埔鄉等3個醫療站。