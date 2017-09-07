竹縣峨眉國中培養「小茶師」 獲教育部教學卓越獎

新竹縣峨眉國中教學結合在地茶產業，培養學生成為「小茶人」、「小茶師」，獲教育部教學卓越獎。（圖由校長陳姿利提供）

2017-09-07 17:05

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕教育部今年的教學卓越獎評選出新竹縣峨眉國中等9所學校入圍，將於明天頒獎表揚；峨眉國中校長陳姿利說，課程團隊結合農會等社區資源，帶領學生認識家鄉的產業、風土與文化特色，透過肯定家鄉，讓他們建立肯定自己的學習自信心。

今年的教學卓越獎共有25所國中進入複選，最後評選出9所學校入圍；評審認為，峨眉國中以自主學習、溝通互動、社會參與的核心素養為經，居茶屋、小茶師、峨眉踏查、五景走讀等在地創客課程為緯規劃，讓學生透過準備、行動、服務學習等3個完整的學習階段提升學習成效。

「們要培養的是學生可以帶著走的能力。」陳姿利5年前調任峨眉國中校長時，發現當地是台灣最有名的「東方美人茶」產地，於是結合農會等在地資源，鼓勵學生多多接觸茶產業文化，從一年級新生入學就開始做，先通過基礎訓練取得「小茶人」資格，有興趣者再繼續學習培訓成「小茶師」，讓每名峨眉國中學生都練就一身「好茶藝」。

陳姿利說，如今「峨中小茶師」已經闖出名號，許多藝文活動邀約演出茶席，可見教育落實在地化已經成功，接著她和教學團隊要推動雙語教學，讓孩子從生活中輕鬆學英語，進一步培養他們國際化的能力。