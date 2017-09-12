《天天吃好料》老楊黃金水煎包 新店人共同美食記憶

2017-09-12 09:18

〔記者翁聿煌／新北報導〕開業一甲子的新店「老楊黃金脆皮水煎包 」，是爸爸楊斯盛留給第二代楊金學的美好滋味與記憶，將水煎包原本白包的麵皮煎到滋滋作響，而且變成黃金色，趁熱咬下一口酥脆外皮，搭配內在鮮脆高麗菜和三星蔥、黑豬肉餡，或是韭菜、豆干和蛋丁餡，每一口都讓人沈醉在五十年前的單純美好的生活回憶中，楊金學還發展出上午賣「高麗菜」煎包，下午賣「韭菜」煎包的特殊模式，除了有饕客抱怨「上午買不到韭菜煎包」、「下午吃不到高麗菜煎包」外，大家為了吃到美味水煎包，都已習慣乖乖排隊等候，僅此一家、別無分號。

楊金學說，楊爸爸是浙江人，卅八年跟著部隊來到台灣，退伍後就在新店的黃家小吃店工作，黃家老闆夫婦看楊爸爸老實可靠又勤快，最後把女兒黃有利嫁給楊斯盛，楊斯盛鍋鏟功夫了得，曾經當過總鋪師，後來決定和太太一起在光明街賣水煎包，老楊的高麗菜水煎包料好實在，當時一個才一元，每天賣到忙不過來，也用這鍋水煎包養活一家八口，六個小孩全都大專畢業。

楊金學笑說，姐姐哥哥有空的時候都會跟在爸媽旁幫忙包餡、收錢找錢，因為他最小，總是只顧著玩，沒想到長大以後，竟然是由他來繼承家裡的水煎包事業，楊金學和太太蔣惠芬每天清晨兩點多就要起來準備水煎包的餡料，六點開門做生意，一早就有晨運的民眾排隊等著要吃老楊煎包，有老顧客一家四代都吃過他家的水煎包，一旦火候或是口味鹹淡稍有差池，就有人跟已退休的楊媽媽「告狀」，讓楊金學每天都得認真做好水煎包，才對得起鄉親父老的期待。

楊金學說，有長輩嫌他做的水煎包沒上一代的好吃，他苦笑說，許多早期的食材用料都不一樣了，例如麵粉、麻油、豬肉、高麗菜等，但他可以保證，老楊煎包的製作方法和使用材料都符合現代人對健康和食安的高標準要求，而且在楊金學手上，除了爸爸的傳統手工「高麗菜」水煎包，他努力研發出「韭菜」水煎包的好口味，原因是「自己愛吃」，但不管是高麗菜還是韭菜水煎包，都吃得出濃濃的家鄉味。

十五年前楊金學接手家中生意後，在中興路一段上找到現有店面，而且為了製作方便，他們開創獨特做法是上午六點到十二點只賣「高麗菜」水煎包，週三到週六下午三點到六點只賣「韭菜」水煎包的特殊模式，週二公休，老楊水煎包走過六十年，隨著物價調整到每顆十四元，兩種口味都想品嚐的民眾，只好記得更換來店消費的時間。

在新店址的好處是開車的民眾也能聞香下車買水煎包，上山晨運的民眾下山就有熱騰騰的水煎包吃，週休假日時楊金學的兩個兒子也會到店裡幫忙，小小的水煎包店裡凝聚著楊家一家人的情感，這也是過世的楊爸爸除了好吃的水煎包外，留給楊家下一代最有價值的資產。

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