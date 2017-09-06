反毒行動不能慢 義大反毒資源中心開張

2017-09-06 19:09

〔記者蘇福男／高雄報導〕國內毒品和安眠藥濫用情況日愈嚴重，醫界不僅治療過6歲染毒個案，因為不當使用安眠藥需要醫療協助的病患，也日益增多，義大醫院反毒教育資源中心今天揭牌開張，將結合檢警、教育和社區等資源主動出擊、反制。

「什麼東西都能慢，就是反毒行動不能慢！」義大醫院副院長鄭勝峯語重心長指出，當今社會毒品氾濫程度，已令人難以想像，新興毒品推陳出新，屢屢偽裝成糖果、餅乾、科學麵、咖啡包和郵票，連醫療人員都來不及認識。

義大精神科主任顏永杰也指出，現在毒品無所不在，甚至一通電話就能配送到府，精神科醫師張婷婷表示，毒品當中最容易造成傷害的是海洛因，最容易讓人成癮的是菸、酒與大麻。

根據官方統計，105年度全國國小吸毒列管人口有5人，國中348人，高中有550人，她曾診治過1名6歲染毒的個案，主因父母也是毒蟲。

此外，義大醫院也發現，失眠不再是銀髮族才會有的症狀，吃安眠藥人口有年輕化趨勢且有增無減，義大就有失眠睡不著掛急診的案例，也有國中生因課業壓力失眠求助安眠藥，顏永杰語出驚人指出，如果連同菸酒、毒品和失眠族群都加計，全台約有4分之1人口需要醫療的協助。

張婷婷表示，義大是嘉義以南第一家成立反毒教育資源中心的醫院，將以毒品和安眠藥的使用為兩大核心目標，結合檢警、教育和醫療等單位共同反制，院方也將深入校園、社區、職場舉辦衛教講座，並培訓志工協助轉介治療。

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