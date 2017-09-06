澎科大接手嵵裡沙灘 誓言落實綠蠵龜保育

嵵裡沙灘為馬公唯一綠蠵龜登岸產卵重鎮，保育地位相當重要。（記者劉禹慶攝）

2017-09-06 17:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖本島唯一有綠蠵龜登岸產卵的嵵裡沙灘，今日由馬公市公所與國立澎湖科技大學完成簽約儀式，希望透過產官學合作，讓嵵裡沙灘重回當年海水浴場的盛況，並誓言落實綠蠵龜保育，讓海龜世世代代在嵵裡沙灘繁衍。

嵵裡沙灘是由珊瑚和貝殼沙構成的白色海灘，綿延1公里餘，嵵裡名稱源自它的外觀，在聚落北邊有座山丘，因外觀與古代官員所戴的紗帽相似，稱為紗帽山；聚落則位於紗帽所延伸出的冠耳（台語稱為「匙」）上，故稱為「嵵內」或「嵵裡」，昔日也是澎湖牽罟重鎮，現已轉型為觀光活動，民國55年馬公鎮公所開闢為海水浴場，民國97年重建為嵵裡休憩中心。

由於嵵裡沙灘也是馬公唯一仍有綠蠵龜登岸產卵處，今年至今已有1頭母龜登岸、產下3窩蛋卵，是馬公海龜保育重鎮，先前曾發生承租嵵裡沙灘的業者，在沙灘上圍籬準備建設，經民眾檢舉後輿論譁然，成功遏阻業者開發沙灘，也為綠蠵龜保留產卵棲地，因此今年4月上位業者契約到期後，馬公市公所決定解約。

今日的簽約儀式，由馬公市長葉竹林與澎科大校長翁進坪代表簽約，除了借重澎科大各院所人力資源外，更希望透過「整合資源，創造複合價值」的思考方向，讓嵵裡遊憩據點不僅能提升觀光產業發展、為澎南地區注入新的活水，更具有教育功能，提供澎科大教學、訓練以及實習等等活動，並以產官學合作力量，保護綠蠵龜產卵棲地。