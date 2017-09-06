市政府截流站倒壩 基隆港海水變墨汁

王姓網友看到顏色像墨汁般的黑水從旭川河口往外海擴散，以為是工廠排放廢水，嚇得拍照上傳臉書社團「基隆人集團」，引起譁然。（記者林欣漢翻攝）

2017-09-06 17:24

〔記者林欣漢／基隆報導〕王姓網友今天在臉書社團「基隆人集團」張貼一張俯瞰基隆港的照片，只見基隆港海水除了原本的藍色，還有一大塊被染成墨汁般的深黑色，令人觸目驚心，基隆港務分公司發現，是旭川河口的截流站橡皮壩倒壩，導致廢水排入港區；基隆市政府表示，會加強注意潮差與污水處理的操作流程。

蓋在旭川河上的至善、親民、明德3棟大樓，長期將污水直接排到旭川河，流入基隆港，造成旭川河口垃圾淤積，也飄散惡臭，4年前市府設置橡皮壩攔截污染源，將廢水截流到和平島污水處理廠處理，改善港區水質。

今天下午旭川河口的橡皮壩倒壩，適逢退潮，導致污水及垃圾流入基隆港，王姓民眾在高處看到顏色像墨汁般的黑水從旭川河口往外海擴散，以為是工廠排放廢水，嚇得拍照上傳臉書社團「基隆人集團」，引起譁然。

環保局長賴煥紘表示，退潮時潮差不大，但還是有近1米高度，水迅速地往外流，翻攪了陳積已久的底泥，顏色看起來才會不一樣，此次前瞻基礎建設有爭取水環境計畫，重新設計截流站取水口，截流污水會更有效率，也會進行底泥清理工作。

工務處下水道科長洪延良表示，今天是截流站橡皮壩截流完污水送到和平島污水處理廠處理後，倒壩遇到潮差，未來操作流程會加強注意潮差與污水處理，明年起仁愛區也會展開污水下水道接管作業，減少旭川河、南榮河、西定河進入港區的污染源。

基隆港務分公司勞安處長林瑞材也說，會從源頭管制做整體清淤，市府完成河川的清淤工作，港內會再做第二次清淤，將來基隆港水質就能變得很清澈。