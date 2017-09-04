制服違規記點難銷 進修部學生：管太多！

2017-09-04 17:14

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立香山高中進修部學生投訴，指稱學校以不合校規為由處分學生校服不整，記點3次就會收到黃單，若學期結束前不能靠參與服務學習時數抵銷，每張黃單就要記1支警告，很多學校都不穿制服了，校內還有一堆要求，實在不合理。校方解釋，這學期開始不會再有類似懲罰，至於過去無法銷單的問題會再檢討。

有學生投訴，學校以校服不符規定就記點，只要記點3次就會收到黃單，甚至提到只能在學期末前進行服務學習1小時，如果黃單超過1張，無法全部銷單，但是1張黃單銷不掉就要記1支警告，這樣形同處罰學生，如今髮禁都已解除，很多學校也不再有制服，但香山高中還有如此規定，實在不合理。

投訴學生也提到，學校提供銷單的服務學習時數和時段很少，針對他們進修部學生更是嚴格，不管是制服、體育服或是外套、衣領都有一堆規定，學生是來上課，並不是進監獄，質疑學校實在管太多，學生的自主性都被剝奪。

校長中謝大才解釋，新學年度開始，依據教育部新頒訂的學生作息要點，校服部分將不再嚴格執行，因此學校不會再有類似的懲罰，也不會有學生因校服不符合規定收到黃單或警告。

謝大才說，上學期有部分學生未完成服務學習無法銷單，學校會再針對此部分討論，但原則上都會提供服務學習的時段與地點或方式，讓學生有機會銷過或銷黃單，減少記警告、記過等方式處罰學生。

不過，他也提醒學生，尤其是進修部學生，仍應著整齊服裝，不僅可做為辨識，也是保障學生權益，學校未來會多以勸導代替處罰，提醒學生。