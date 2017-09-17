校服我最正》濃濃蘇格蘭風 龍德家商美眉青春洋溢

苗栗縣私立龍德家商校服充滿濃濃的蘇格蘭風，散發出洋溢青春的清新感，深受學生喜愛。（記者蔡政珉攝）

2017-09-17 06:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕高中職正是揮灑青春的年紀，每所學校的校服因顏色、款式不同各具特色。苗栗縣私立龍德家商是苗栗縣海線學生數最多的高職，校服充滿濃濃的蘇格蘭風，學生穿上身散發出洋溢青春的清新感。

白色上衣的袖口與左胸各有一條藍綠色格紋點綴，搭配藍綠色系格紋領帶與百褶裙，有整體感。（記者蔡政珉攝）

龍德家商目前的校服，下半身是藍綠色格紋百褶裙，上半身則以白色為基底，袖口與左胸各有一條藍綠色格紋點綴，搭配上花色相近的藍綠色格紋領帶，更具畫龍點睛作用，整體感覺也相當融合，更可分別凸顯出下半身百褶裙特色，還有象徵純潔的白色上衣。

龍德家商校服下半身是藍綠色格紋百褶裙，與單純完全以單色為底不同，穿起來感覺更顯活潑。（記者蔡政珉攝）

「藍綠色格紋百褶裙與單純完全以單色為底不同，感覺更活潑」學生羅筱玲說，青春正是蛻變、有活力的年紀，藍綠色格紋帶著異國風情，在顏色上也有變化，穿在身上更是清新、耀眼，感覺非常棒。

私立龍德家商裙子的折擺與格紋設計，不會讓學生覺得單調。（記者蔡政珉攝）

「裙子的折擺與格紋設計相當活潑，不會顯得單調」，學生葉曉臻認為，上衣襯衫襯托出成熟的氣質，象徵高中職學生的成長以及打開世界觀，但是百褶裙的設計又屬於比較活潑、青春的味道，不同顏色交織在格紋上則有歌頌青春詩篇的味道。

學生認為白色上衣襯托出成熟氣質，藍綠相間的百褶裙設計則有青春氣息。（記者蔡政珉攝）

「整體搭配與設計讓自己覺得漸漸地成熟」學生卓心茹說，自己已經三年級，正是即將邁向不同階段的年齡，制服的百褶裙以藍綠相間的顏色打底，加上紅色、白色的格紋顯得穩重，上半身的白色方領襯衫加上細心巧思修飾，搭配與百褶裙同樣顏色的領結，讓整體更和諧，不僅不失穩重，更有一種快樂迎向未來的感覺。

苗栗縣私立龍德家商學生認為校服的整體搭配與設計，讓自己覺得漸漸地成熟。（記者蔡政珉攝）

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