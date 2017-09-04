醫病》手術煙霧有害健康 專家籲醫院加裝排煙設備

2017-09-04 12:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕空污無所不在，危害人體健康，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃今天說，開刀房裡的瞬間空汙，「甚至比交通空汙更恐怖」。葉光芃今與民進黨立委邱泰源和手術全期護理學會理事長傅玲等人一同召開記者會，呼籲全國各醫療院所正視手術煙霧問題，因其影響醫護人員與病人健康，應儘速加裝手術煙霧防制裝備。

台健空盟今天在立法院召開「改善勞動環境空汙，保障國人身心健康」記者會。葉光芃指出，電燒、電刀等手術會產生煙霧，造成開刀房瞬間飄滿超細懸浮微粒，甚至達到空汙紫爆等級，「比馬路交通空汙更恐怖」。

葉光芃本身為婦產科醫師，他舉例說，例如剖腹產手術過程中使用電燒，產生一級致癌物苯，更有研究顯示，病患術後尿中苯含量竟然比術前暴增四倍，且「新生兒出生第一口氣就吸到垃圾空氣！」另外他也提到常見的雷射除毛手術，會產生高濃度奈米極超細懸浮微粒與病毒，若沒有防制排煙設備，懸浮微粒與病毒都可能進入現場醫護與病人體內，造成感染。

目前國內僅彰化基督教醫院已經在全數開刀房中安裝煙霧防制設備，葉光芃肯定其帶頭做了良好示範。彰化縣衛生局長葉彥伯也出席支持，表示彰化縣會主動推廣縣內其他醫院跟進。傅玲則代表長時間待在開刀房內的護理師發聲，她說到，每一台刀幾乎都會用到電燒切割或止血，而包括電燒、雷射、超音波等高能量技術，就會產生煙霧。目前護理人力已經短缺，她呼籲更要改善職場環境，才能留住人力。

衛福部國健署研究員林真夙與醫事司表示，手術煙霧攸關醫護病健康，衛福部去年度委託調查手術煙霧實際狀況，今年也配合勞動部，訂定「醫療院所手術煙霧危害預防、呼吸防護參考指引」，於8月中轉發各地衛生局與醫療院所，盼後續加強推廣宣導。

然而「參考指引」並不具強制性，邱泰源建議，目前各部會已動起來，初期建立參考指引，盼望後續能建立具體獎勵措施，或列入評鑑條目，才能有效改善手術煙霧問題。衛福部對此也表示，未來配合宣導計畫，可能優先研擬鼓勵方案，至於是否列入評鑑，仍有待討論評估。