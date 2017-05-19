〈健康充電站〉空污衛教講座

2017-05-19

空污衛教講座

振興醫院呼吸治療治療科主任陶啟偉、醫師曾敬閔、醫師陳美音5月20日上午9時至12時，在該院第二醫療大樓5樓國際會議中心（台北市北投區振興街45號）共同主講「你呼吸的空氣有毒？漫談室內外空氣污染及PM2.5」及「什麼是氣喘？肺阻塞又是什麼？」。

洽詢電話為（02）2826-4400轉2320。