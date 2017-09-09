天天吃好料》南投「橋頭邊肉圓」首創混搭新吃法

南投市「橋頭邊肉圓」販售的肉圓味美料實在，堪稱是在外南投遊子想念家鄉的一種味道。（記者謝介裕攝）

2017-09-09 09:18

〔記者謝介裕／南投報導〕談到肉圓，大家就不能不知名列台灣小吃百大名店行列的南投市「橋頭邊肉圓」，這家店堪稱是「立食」文化的始祖，尤其，年約80歲創辦人廖香菓最近獨家研發的「阿嬤炸肉」配菜，更開啟「肉圓混搭」新吃法，讓民眾一次消費，便能滿足多層次味蕾享受，難怪人氣歷久不衰，讓人連站著也想吃，甚至成為包括前副總統吳敦義在內的外地南投遊子，最想念家鄉的一種味道!

南投市「橋頭邊肉圓」，顧名思義隱身在市區中山街的橋頭邊，因生意太好，客人停在路邊的汽車、機車等交通工具，經常影響交通動線，今年2月才搬到橋頭斜對面的透天店面，寬敞的賣場，約可容納100人，加上空調、原木桌椅設備，雖然使得用餐環境更舒適，惟早期座位有限，店內客滿時，民眾或蹲或站在橋頭邊上吃的「立食」情景，恐怕也成為追憶。

然而，「橋頭邊肉圓」從路邊攤、小店面迄今透天厝賣場，傳承3代、飄香近半世紀，除了與時俱進的安全、乾淨、健康的飲食環境以外，對食材品質的堅持，更是該店人氣不墜的重要關鍵。

橋頭邊肉圓第2代負責人許福能、許福文兄弟指出，他們家肉圓的皮是先將糯米、再來米混合碾碎後，再摻入一定比例的地瓜粉、太白粉搓揉而成的，裡頭的肉則選用當天溫體豬胛心肉，並以大約8比2的瘦肥肉比例作為餡料，最後用手工將餡料與外皮捏合，便完成了第1道工序「生肉圓」。

隨後，將「生肉圓」送進蒸爐，每次數量約700顆，約經40分鐘蒸熟後，便是第2道工序，最後逐一放入溫度控制在70度左右的大型油鍋油泡中，從原料到成品出爐的「先蒸後炸」製程中，讓肉圓好似歷經三溫暖、溫泉泡湯，完全均勻受熱，不但肉質不會太乾太硬，而且還會軟嫩香Q。

俗話說：「吃魚吃肉嘛要菜呷」，因應客人需求，高齡8旬的創辦人廖香菓也發揮創意，選用豬隻里肌肉部位推出「阿嬤炸肉」配菜，沒想到竟與肉圓口味哪麼契合，且在嘴裡愈咀嚼愈能感受到肉的香氣及鮮甜，提供消費大眾搭配傳統的貢丸湯、豆腐湯、豬血湯或綜合湯等方式以外的另一個選項，也難怪讓人一口接一口，愛不釋手!

現年60多歲的顧客田永順說，他可說是吃「橋頭邊肉圓」長大的，如今退休在家含飴弄孫，也經常帶著孫子前來滿足口腹之慾，尤其，最近推出的「阿嬤炸肉」，不管是原味或辣味；單吃、配肉圓或配湯，也都好吃到讓人意猶未盡，套句台灣話：「真是吃巧擱吃飽﹗」

雖然，該店忠實的顧客相當多，但外界鮮知的是，前副總統吳敦義也是其中之一，且與諸多南投遊子一樣，一旦返回家鄉，在時間與行程允許下，一定前來「呷肉圓」，從縣長、立委、行政院長迄位居國家備位元首期間，都不曾改變，因為對他與其他異鄉遊子而言，「橋頭邊肉圓」不僅是一種美食，更可達到紓解鄉愁的目的。

值得一提的是，廖香菓育有7名子女，靠著賣肉圓將其孩子扶養長大，更能體會貧窮人家的困苦，因此，味美料實在的肉圓1顆只賣30元，與彰化市北門口肉圓動輒1粒100元，相較之下，不但平價，更蘊藏一分媽媽的關愛。

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