天天吃好料》板橋「無敵海景饅頭蛋」 爽度破表

無敵海景饅頭蛋、小籠湯包、蛋餅是人氣招牌餐點。（記者賴筱桐攝）

2017-09-08 09:26

［記者賴筱桐／新北報導］「巷仔內」的隱藏版美食，錯過你絕對會後悔！

位於新北市板橋區民治街的「太和豆漿」，是當地超人氣的中式早餐店，雖然店面沒有華麗的裝潢，但顧客聞香下馬，用餐時段總是大排長龍，店裡最熱銷的產品，就是被民眾譽為「霸王級」早餐的「無敵海景饅頭蛋」，夾著超澎湃餡料，厚度高達14公分，咬下瞬間「爽度破表」，令人直呼滿足。

太和豆漿老闆蕭太和是新北市野柳人，13歲時到台北市知名豆漿店擔任學徒，23歲落腳板橋開店，至今開業38年。談到經營理念，蕭太和表示，做生意一定要使用好的原物料，讓客人吃飽、吃得安心，薄利多銷，店面是自己的，賺少一點沒關係，暢銷產品包括手工燒餅、小籠湯包、蛋餅、饅頭蛋等，都受到顧客好評。

店內人氣第一名的產品，非「無敵海景饅頭蛋」莫屬，黑糖花捲夾著豬排、火腿、起士、蔥蛋、油條等配料，厚度高達14公分，吃起來有豐富層次感和飽足感，老闆另推出獨門秘方，隨客人喜好添加顆粒花生醬，入口後濃郁醬香在嘴裡化開，許多人一試成主顧，來店指名要點這一味。

蕭太和女兒蕭麗華說，「無敵海景饅頭蛋」使用經過SGS認證的油條，完全不含油，和饅頭夾在一起，有層層酥脆感，14公分厚度符合現代人講究的經濟效益，CP值高，俗擱大碗。

顧客朱先生首次帶家人來嘗鮮，他說，「無敵海景饅頭蛋」料多味美，口感扎實，尤其是花生醬的鹹甜滋味，令人留下深刻印象。

顧客劉先生表示，手工燒餅外酥內軟，越嚼越香，小籠湯包咬下去會爆漿，肉汁鮮甜，喜歡吃辣的人，可以搭配店家特製的辣椒醬或辣椒醬油，別有一番風味。

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