九三軍人節澎湖全國同步 舉行向軍人致敬活動

2017-09-03 12:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣退伍軍人協會響應反年改800壯士呼籲，今日九三軍人節與全國同步，在澎湖縣政府廣場舉行向軍人致敬活動，號召退休公教協會、警消協會、海巡人員協會等單位近百人參加，活動相當平和冷靜，喊喊口號表達訴求後離去。

全國14縣市同步舉行的九三軍人節向軍人致敬活動，澎湖選擇在縣府廣場前舉行，一度傳出縣府不願借用電力設施，因此澎湖縣退伍軍人協會自備發電機前往，但事後證明是溝通錯誤，活動訴求也相當理性，事前就聲明非陳抗活動，不攜帶抗議標語或布條，並嚴禁攜帶刀械爆裂物，也不可肢體攻擊塗汙公署，同時遵從警察與糾察隊安全維護。

由於活動相當理性平和，讓現場戒護警力也鬆了一口氣，活動由澎湖退伍軍人協會理事長吳華誌主持、馬公市長葉竹林、澎湖退休公教協會理事長吳國華、澎湖警消退休協會理事長洪永澎、澎湖海巡退休協會理事長吳高性、國民黨組發會副主任鄭清發、黃國榮黨部主委葉德馨及澎湖縣議員胡松榮等人都到場聲援。

活動會場由唱國歌啟動，並向國旗致敬，代表這些一生戎馬奉獻國家的資深長者，對於國家及國旗的忠誠度，不少人在現場高喊小英下台、民進黨下台的口號，同時也有民眾向國民黨代表要求加油，才能用手中選票翻轉政局，更有人擔心蔡英文總統連任後，恐將剝奪軍公教警退休人員最基本的生活需求及尊嚴。

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