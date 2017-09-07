天天吃好料》北港特有麵線糊 讓人魂牽夢繫家鄉味

滾燙的麵線糊打進一顆生蛋黃攪拌後再淋上滷汁滷肉，再加上滷蛋白，這是北港特有風味的麵線糊。（記者黃淑莉攝）

2017-09-07 09:12

［記者黃淑莉／雲林報導］麵線糊是雲林北港知名的美食，不同於其他地方的紅麵線，北港是白麵線，連吃法也很獨特，熬煮成糊狀的麵線拌進一顆生蛋黃，再淋上滷肉、滷汁及滷蛋白，特殊風味讓人念念難忘，位在北港公園旁早餐街的「笨港小吃」老闆葉燦坤原是剪黏師傅，17年前轉行賣麵線糊，堅持以做剪黏時專注、細心做食物，讓許多饕客一吃就上癮。

67歲葉燦坤10幾歲拜師學剪黏，出師後到國內各地廟宇工作，50歲時因環境變遷傳統剪黏匠師沒落，加上上了年紀，葉燦坤思考換跑道，受到賣素食料理的父親影響，葉的廚藝也不差，因此在北港公園旁的早餐街設攤賣麵線糊、油飯。

北港的麵線糊已有近百年歷史，北港街上賣麵線糊店家有數十家，吃法都一樣，滷肉汁、滷蛋白及麵線糊卻各有特色，葉燦坤說，手工白麵線要熬煮到糊稠，滾沸時看似米漿在鍋內咕嚕咕嚕跳動，卻又看得到一條條的麵線，入口即化而且「滑溜」。

滷肉汁部分，葉燦坤不像其他店家使用絞肉，而是以肉絲加上醬油小火滷煮，滷汁有肉香、肉絲有醬油香；滷蛋白則是將蛋白隔水蒸熟，再放入滷肉鍋裡一起滷，吃起來有蛋香、醬油香，許多客人以為是滷豆腐，吃了一口卻停不下來。

油飯也是北港招牌美食，不同一般鹹油飯，加了爆香的紅蒽頭、肉絲、香菇一起煮，北港油飯只有糯米，吃時再加上滷肉、滷蛋白，清爽、好吃、不膩。

葉燦坤以做剪粘細心、耐心，每天天未亮就到店裡煮麵線糊、滷肉，他說，「希望每天早上來吃我麵線糊、油飯的客人能吃到最好吃、最美味的食物，然後開心開始每天的工作！」

10多年來幾乎每天來光顧的老顧客說，笨港小吃的麵線、油飯吃了不膩，尤其滷肉汁、滷蛋白滷得很入味且不油膩，讓人忍不住一口接一口，孩子外出讀書、工作回北港也會專程到店內或買回家吃。

黃姓民眾也是忠實顧客，只要回北港早餐就到店裡點一碗油飯、麵線糊，強力推薦吃麵線糊一定要加一顆生蛋黃，特殊風味只有北港才吃得到，另外滷蛋白絕對是必吃品，他每次吃都會再加點一份滷蛋白才過癮。

「好吃、大碗、又便宜」，一碗麵線糊15元、加蛋20元，油飯一碗也只要20元比一顆肉粽還便宜，幾乎每位顧客都點一碗麵線、一碗油飯，葉燦坤還有賣蝦仁飯、滷肉飯也很受歡迎，上午6點營業到12點半，有時候不到中午即賣光光。

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