「千碗百歲」 台南公園百年紀念茶會明登場

「千碗百歲-台南公園百年纪念茶會」，將於明天登場，主辦單位今日暖身示範。（記者洪瑞琴攝）

2017-09-02 20:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕長期推廣日本茶道的若山貴義，召集京都龍谷大學、光華女子大學及同志社大學3校的茶道部師生20人來訪台南，明天將與台南民間團體舉辦「千碗百歲-台南公園百年紀念茶會」，共同慶祝台南公園百歲生日。

紀念茶會將於台南公園南側的全國最大菩提樹下舉辦，今天主辦單位暖身示範，充滿日式風情，吸引民眾注目。

台南市台日友好交流協會表示，訂名「千碗百歲─台南公園百年纪念茶會」，是因為若山貴義的父執輩曾經在台灣經營木業，而台南公園也是熱帶實驗林，來自世界各地珍貴老樹林立，假日又有很多外國朋友在此休憩，是台南市「最國際化的名片」，非常適合舉辦國際性活動，他們還從京都準備了一千碗抹茶及和菓子專程來府城共同慶祝。

這次活動，包括若山貴義的美濃清商工株式會社，結合南市台日友好交流協會、古都保存再生文教基金會、台南社區大學、南英商工職業學校、北區區公所、台南女中、台南一中、台南二中，及和寂民宿、奉茶十八卯茶屋等單位共襄盛舉。

在地陶藝家吳玉敏及齊競文、蕭風、蕭宏能、黃美子、陳威德、王學甫、鍾韋震、林素秋等文化界人士，以及高雄、台北等多位作家響應合製約1000個茶碗，提供給京都的茶人打製抹茶並且現場展示，明天上午9點開幕，共6場次，預計奉茶超過1千人次，「用台灣陶捧起京都千碗的愛」！