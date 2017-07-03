高雄輕軌二階動工 大順路6路口未來將無法橫越

2017-07-03 21:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌二階開始動工，大順路恐陷入交通黑暗期，且未來將有和順街等6處與大順路垂直交會的路口，因輕軌通過，將禁止車輛橫越大順路，無法像現在一樣任意穿越。

高雄市議會議長康裕成今邀請中鋼旗下的聯鋼營造，到議會報告輕軌施工規劃，聯鋼營造總經理林志榮表示，大順二路的C26到C31車站工期及測試通車期，約需3年時間，相關交通維持與安全計畫已送審查。

林志榮說，原本大順路單側車道為2個快車道、1個慢車道，因應輕軌運行，將縮減為「1快、1慢」2個車道，並取消沿線兩旁的停車格。

多位三民區的里長，針對人行道寬度、雨豆樹保留問題、路邊停車格存廢等問題，紛紛表達疑慮。

聯鋼營造澄清說，輕軌施工及營運不會縮減人行道寬度，仍維持3米，未來甚至可能再拓寬到4米，至於分隔島及路旁的行道樹，也都不會移除。

里長不滿的說，有6處與大順路垂直交會的路口，因輕軌通過，未來將禁止車輛橫越大順路，無法再現在一樣任意穿越，包括修明街/大順一路432巷、和順街、日全街、順昌街、大順二路425巷、義永路23巷/大順二路132巷。

對此，高雄市捷運局表示，從這6處路口進出的車輛，可繞行鄰近較大路口。但里長認為繞道而行，會造成居民不便，建議統一調整交通號誌，解決禁止穿越帶來的困擾。

康裕成表示，公共建設施工過程，難免造成市民不便，務必更周全規劃，她建議捷運局、交通局和中鋼團隊，應審慎評估道路禁止穿越的問題，減少地方交通的不便。

康裕成強調，大順路的塞車問題存在多年，未來輕軌施工和營運，在道路空間減少情況下，勢必造成市區交通黑暗期，捷運局與中鋼團隊在施工前，務必與沿線的居民溝通，並提前告知施工期程，讓民眾能提早因應。