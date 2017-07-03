新住民文化語言樂學營 「大寮國際學園」登場

新二代學習越南甜糯米製作。（記者洪臣宏攝）

2017-07-03 18:25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕新住民文化語言樂學營今天在大寮國際學園登場，百名學員將學習與運用母國語言與文化，教育局期盼為新南向政策厚植基礎。外籍老師樂見開辦營隊，但也希望學習能夠持續，讓母國文化能在台灣紮根。

教育局主辦的新住民文化語言樂學營，今天起展開為期3天的營隊訓練，教育部國教署長邱乾國、高市教育局長范巽綠共同主持開幕式，今年有百名高中職、國中小學新住民參與。

邱乾國表示，新住民已成台灣第5大族群，高市外配人數高居全國第2位，高雄居特殊地緣戰略位置，可望成為新南向政策基地。

范巽綠指出，今年3月起在大寮國小辦理越南立體捲紙藝術教師研習開始，陸續舉辦印尼、馬來西亞文化月、越南燈籠製作體驗等；這次活動以語言學習、文化體驗與實作為主，要讓新住民子女認同、學習與運用母國語言與文化，提升自信與成就感。

活動由中山工商、永芳國小承辦，現場展示越南、印尼與泰國傳統文物，及道地的傳統小吃體驗實作，包括越南咖啡、糯米粽、春捲、泰式青木瓜、夢幻蝶豆花等，洋溢濃濃異國風。

泰國籍老師許珍妮說，持續學習才會有效果，否則只是懂得皮毛，希望能啟發學員學習興趣，將母國文化在台灣紮根。