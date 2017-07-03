結合環保創意與藝術 澎湖海底郵筒人工魚礁啟用

首批信件由專業教練代寄，並在人工魚礁種植珊瑚。（記者劉禹慶攝）

2017-07-03 15:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖首座結合人工魚礁理念的海底郵筒，今日正式在馬公鎖港秘境啟用，未來除了是水下裝置藝術外，更能真正投遞信件，由潛水業者輪流擔任信差取出寄送，並結合人工魚礁理念，復育珊瑚礁及硨磲貝，也為小小魚兒造家。

全台首見的藝術魚礁海底郵筒，位在馬公鎖港浮潛秘境，當地在沿海產業道路，擁有良好的天然海灣，已有多家潛水業者在此營業，每日都有遊客在此從事水上活動，因此雀屏中選，並希望藉由公部門與潛水業者合作模式，推廣觀光生態保育理念，縣長陳光復、議員陳慧玲及澎管處秘書呂玉鉛都到場共襄盛舉。

旅遊處表示，海底郵筒的理念來自於海底魚礁，除了以不銹鋼設計外，並設計馬賽克珊瑚花園特色彩繪郵筒，圓盤基座則以混凝土為主，製作成魚礁，便於種植珊瑚及硨磲貝，更以回收再利用的貝殼作為裝飾，上半部郵筒採分離式，便於定期上岸清理保養；而海底明信片則以水彩結合粉彩複合媒材呈現，內容為澎湖風景，當然是防水材質，初期印製2000張。

今日啟用儀式，陳光復也帶領潛水遊客先行淨灘，宣示愛護我們的海洋理念，隨後則由澎湖種苗繁殖場培育的珊瑚苗及硨磲貝苗，提供海底郵筒旁種植，並投遞遊客手寫的信件，未來海底郵筒除了實際投遞信件功能外，更肩負維護海底生態的重責，期望魚礁發揮效果，讓鎖港海域魚蝦成群，帶動觀光經濟效益。