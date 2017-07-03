醫訊》《遠見》調查 醫療分級未普及、區域醫院恐消失

長庚醫院體系出現離職潮，凸顯出台灣醫療的長期問題。（資料圖 記者陳燦坤攝）

2017-07-03 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕林口長庚爆發近40位醫生集體辭職引起軒然大波，台北市長柯文哲也曾評論此事只是「冰山一角」，究竟台灣醫療環境的現況到底是如何？據《遠見雜誌》的「全台醫院民眾好感度調查」指出，台灣人對於醫療分級的認知程度仍嚴重不足，專家認為區域醫院、地區醫院恐消失殆盡。

醫學中心蓬勃發展 民眾熟悉度高

據調查指出，第一名毫不意外的是台大醫院，第二名為林口長庚，第三、四、五名則分別是台北榮總、台中中國醫藥大學附設醫院以及高雄長庚，而這五大醫學中心和申請健保給付的順序，以及醫院的賺錢多寡程度相當接近。另外民調也指出，有75%的民眾都答的出醫學中心的名稱，文章指出，因健保給付便宜，民眾愛往大醫院跑。而為了較高的健保給付，中小型醫院也想成為醫學中心。

小醫院乏人問津 醫療分級觀念不普及

調查也凸顯了民眾對於醫療分級的觀念仍未普及，被詢問到心目中哪間地區醫院比較好時，近60%的民眾答不出來，多半是不了解醫療分級制度，對於區域醫院是什麼也缺乏認知。專家則認為，健保允許民眾自由就醫，造成高級的醫學中心人滿為患，小診所乏人問津，結構變成了「倒三角形」，失去了「小診所看小病、大醫院看大病的意義」，再這樣下去，具有轉診功能的區域醫院、地區醫院將消失殆盡。

今年3月，健保署推出分級轉診制度，希望民眾清楚區分醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所的四級分級醫療，不要一有小病就跑大醫院。近20年的統計也顯示，台灣醫學中心的數目成長兩倍。區域醫院也從52家增加到83家，但是小型地區醫院從544家減少到370家，降幅為三成二，診所則增加三成。醫界人士建議，政府應壯大位於三角形中間的區域醫院、地區醫院，才能分散醫學中心的就醫人潮。