桃園蓮花季有吃有玩 推賞蓮套裝行程

2017-07-01 13:20

［記者謝武雄／桃園報導］桃園蓮花季活動，今天上午在觀音區新華路一段、金華路路口會場舉行開幕式，市長鄭文燦表示，蓮花季持續到8月13日，期間有很多的活動，同時觀音各農場、餐廳也推出蓮花餐、賞蓮套裝體驗行程，另觀音已劃定休閒農業區，提供合法民宿，也可提供兩日遊行程，歡迎民眾來觀音進行一趟賞蓮輕旅行，活動詳情可上「桃園蓮花季」官網或臉書搜尋。

另7月2日瓜果評鑑品嚐，7月8日「好客音浪‧海客奇航」音樂會，7月15、16日原住民舞蹈「舞動原風」及音樂「原音重現」演出，7月29日台灣戲曲學院「神采飛揚慶豐年」，8月12日春美歌劇團「再世情緣」。

主辦單位安排新埔國小太鼓隊、銅鑼達人迎賓為活動揭開序幕，隨後由鄭文燦與現場來賓啟動按鈕；鄭文燦說，觀音蓮花園休閒農業區於去年12月27日公告，面積達591公頃，配合應休閒農業區成立，蓮田種植面積也由50公頃增加為60公頃，市府將結合休閒農場、蓮花園主題餐廳、白沙岬燈塔、觀音濱海遊憩區等景點，規劃1日遊及2日遊的行程，讓遊客體驗觀音田園風光。

鄭文燦表示，蓮花季結束後，在主展場進行大地及景觀工程，結合人文及生態等特色永續經營，增添藝術美感與生態特色，讓遊客到桃園體驗城鄉間不同的風貌。

今年桃園蓮花季也結合觀光工廠共同行銷，其中郭元益食品開發限量蓮子餅乾；GFun機能紡織設計蓮花紀念衣服。