王瑞慧開鍘李石增？第一線醫師：只是摸頭罷了

2017-07-01 13:15

［記者周敏鴻、鄭淑婷／桃園報導］林口長庚急診醫師離職潮風暴愈演愈烈，逼得長庚醫院董事長王瑞慧緊急從美國返台處理，外傳她第一刀開鍘決策委員會主委李石增、院長鄭明輝，但第一線急診醫師對於這項善意並不買帳，甚至質疑撤換高層的消息只不過是「摸頭」罷了。

王瑞慧6月30日返台後，就直奔醫院與高層、急診醫師代表們開會，據了解，醫師代表們在會議中砲聲隆隆，點名李石增、鄭明輝應下台負責。外傳王瑞慧開鍘李石增、鄭明輝，但林口長庚醫院至今未證實這項人事異動。

對於王瑞慧釋放出善意，急診科第一線醫師透露，他會堅持立場、不會接受「摸頭」，且質疑「主委、院長下台，王瑞慧一個人能說了就算？」

醫師補充，王瑞慧曾在會議上說，「人不是她可以決定的」，所有的決定仍須要董事會通過，所以他質疑「撤換高層的消息只不過是『摸頭』罷了」，而醫院難道會從此改變以營利為主的方向嗎？

醫師強調，急診醫師們爆離職潮，是希望追求「管理制度的徹底改變」。

醫院內部人士也透露，林口長庚急診醫師已有31人丟離職單，基隆院區有17人，其中基隆長庚急診室僅18名醫師，若走了17人，將只剩1人、形同「倒科」，正是逼得醫院高層出來面對的關鍵。

由於丟出離職單要等1個月後才能生效、離開，醫院內部人士說，醫院高層目前的作法只是「摸頭」、緩兵之計，不排除是想先拖過8月份的評鑑。另有消息指出，雲林院區從1日起派婦產科醫師輪流上第一線的急診班。