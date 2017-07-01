十八羅漢山服務區翻新 志工導覽古隧道尋秘之旅

六龜十八羅漢山的特殊地型美景相當受攝影愛好者喜愛。（記者黃佳琳翻攝）

2017-07-01 12:34

〔記者黃佳琳／高雄報導〕88水災後，高雄山麓旅遊受到重創，隨著災後重建工作告一段落，在產官學的努力下，觀光產業近年來有逐漸復甦的景象，茂管處重新翻修十八羅漢山服務區後，委託民間經營，希望全新面貌的服務區，帶給遊客不一樣的體驗。

除了十八羅漢山服務區展新貌外，林務局培訓多日的導覽人員也正式上線，未來可以帶領遊客進入隧道解說，穿越時光，來一趟古隧道尋秘之旅，或將十八羅漢山峰峰相連交錯山形優美的層峰、U型谷、峽谷、山頭、曲流和乾旱溪谷等特殊地形景觀，重新呈現在世人眼前。

茂管處指出，十八羅漢山服務區位處省道台27甲線旁，88水災前為六龜遊客中心，在經歷短暫出租經營後，為了提供更優質的服務，於租期結束，茂管處將區內木棧道整建拓寬，營造具原住民特色建築風格，並提供更完善的旅遊設施，再以促參法招商，委由高雄精緻產業公司經營。

今天新開幕的服務區，未來將成為旗美9區農特產展銷中心及產業交流平台，茂管處表示，到訪的遊客不僅可以挑選採購最豐富的當地農特產品，另外還有咖啡、冰飲區及地方小吃美食區，讓遊客在享受咖啡、美食之餘，還可以遠觀美麗山景及流瀑，享受一趟放鬆的遊憩旅程。