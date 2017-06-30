中部10校暑期聯合服務隊 送愛到和平山區

2017-06-30 15:24

〔記者張軒哲／台中報導〕為豐富偏鄉孩童暑假生活，由靜宜大學等中部10所大學組成的「夏艷聯合服務隊」，7月3日起將前往和平區白冷與自由國小等偏遠社區，展開為期一週的營隊服務。各校學生依專長，安排社區義診，教導偏鄉孩童英語、美術、電腦、衛教等課程，以多元學習與體驗，送愛到偏鄉！

上午靜宜大學學務長吳惠如與各校師長親自為「夏艷聯合服務隊」授旗。吳惠如以聖經故事分享，有人將種子撒在田裡，落在不同地方，有不同結果，撒在路旁，被鳥啄食；在石頭地裡，雖發芽，但因為土不深，太陽一曬就枯乾；在荊棘叢中，可能被荊棘窒息；撒在好地裡的種子，會發芽、成長，結果實！

夏艷聯合服務隊包括靜宜、中國醫大、中山醫大、弘光科大、臺中教育大學、朝陽科大、育達科大、臺中科大、逢甲及東海大學。結合各校學生專長，將前進白冷及自由國小，與博愛里、天輪里、和平區雙崎教會等單位。

擔任總召的靜宜大學財務與計算數學系林佳萱表示，聯合服務隊已邁入第12年，從最初的3校，到今年共10校參與。各校依專業設計課程，中國醫大發揮衛生教育專長，提升孩童牙齒的維護及清潔觀念；東海大學規劃美術課程，激發孩童創意及發想。

白冷國小校長林伶惠說，偏鄉資源匱乏，每年暑假學童非常期待大哥哥、大姊姊到訪，每次活動結束，還會依依不捨哭紅眼，社區居民也受益良多。