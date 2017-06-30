長庚急診醫師出走潮 醫師：一場尊重專業之爭

2017-06-30 14:11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕林口長庚醫院急診室醫師離職潮，醫師出走已漫延到基隆院區，醫護人員間瀰漫離情氣氛，昨天也趁著會議後拍下大合照，難掩悲傷說：「這麼多年我們沒能好好的聚在一起拍張像樣的照片，就要離別了，永遠的夥伴們。」也支持醫護人員爭取任職的權益和應有的尊重。

長庚急診醫師也發出宣言強調，這是場尊重專業之爭。全文如下：

這次的事件，外行的人看來是急診醫師和長庚醫院之間的糾紛。稍內行的人認為這是另一場勞資之爭。真正看的懂的人，知道這是場尊重專業之爭。

因此，不論現在的你是被董事長摸頭、被院長摸頭、被主任摸頭、被科內戰友摸頭、被父母摸頭、還是被你的另一半摸頭，請好好想一想，這場至少全台醫療界（和專業從業人員）都在看的好戲之中，你扮演了多重要的一個角色。

這場事件，若最終被醫院河蟹掉了，你-長庚急診醫師-之後，不止在學會再也抬不起頭，你是在台灣的醫界，在同學間，甚至在民眾面前再也抬不起頭來！（耳語：我早就知道你們長庚急診醫師不過就是要錢啊！一開始還說得多好聽咧，尊嚴個屁!!也不過就是個臭要錢！）

的確，沒有人會不需要薪水的，但是各位試想，20 年之後，那時不論是 50 歲的你，60歲的你，或70 歲的你，你的生活絕不會因為每個月少領了3萬元過不下去，但那時的你卻極有可能因為每每回想到到20 年前，當時30 歲的你，40歲的你，或50 歲的你，為了種種阿撒不魯的原因，而沒有丟離職單，甚至是去撒了離職單，而徹夜難眠、後悔不已，因為你拋棄的不止是你自己的尊嚴，而是所有醫療從業人員的尊嚴！

身為醫師的我們何其有幸，我們和護理人員不同，我們的薪水和目前長庚外的環境都允許我們有表達我們尊嚴的能力。

身處長庚急診的我們何其有幸，我們因為主治醫師人數夠多，離職數字的量能才夠引起大眾的注意。

身為小藍人的我們何其有幸，我們和其他科最不同的是，其他科的老大被殺時，他們的子弟兵都是明哲保身。 我們雖然不會有明星醫師或超級英雄。但我們很會打群架，誰打我老大，誰往我們臉上被吐口水時，我們會全部團結起來給他個好看。

隨著新聞事件的延燒，身為小藍人的你和妳請認清! 這已經不只是場我們小藍人和xx間的恩怨，在看文章的各位，你何時有幸，（被迫）參與了一場劃時代，名叫尊重專業的社會運動！

千萬別被摸了頭，就隨隨便便就踐踏了自己對他人的誠信！

最後最後！請永遠記住，人生最該追求的一張標籤，就是自己的名字。