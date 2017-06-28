手上的捕夢網變透抽… 她分享國外「果膠刺青」慘痛經驗

女網友表示，自己到長灘島利用果膠刺青畫出「捕夢網」圖樣，沒想到回台灣之後皮膚卻疑似發炎紅腫，「捕夢網」瞬間變成「透抽」。（圖擷取自臉書社團「爆廢公社」）

2017-06-28 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕現代人除了刺青或轉印貼紙之外，還會選擇「果膠刺青」這種暫時性刺青來在身上留下美麗的印記，不過，有一位女網友在臉書社團「爆廢公社」分享自己的慘痛經歷，表示自己到長灘島利用果膠刺青畫出「捕夢網」圖樣，沒想到回台灣之後皮膚卻疑似發炎紅腫，「捕夢網」瞬間變成「透抽」，讓她哭笑不得，同時也引起討論。

女網友表示，和朋友一行人去菲律賓長灘島旅行，認為當地的果膠刺青很有趣，沒想到同行6人去嘗試之後，包括自己在內有兩人在回台後皮膚都出現紅腫，該名女網友原本在手上畫上「捕夢網」與咒文，結果圖案全因為皮膚紅腫而放大，原本漂亮的「捕夢網」變成一隻紅色大透抽，令女網友十分焦急。

許多網友對此掀起一波討論，並呼籲該名女性網友盡快就醫，有網友指出，有許多導遊都會提醒不要再長灘島進行彩繪，因為顏料成分不明，對皮膚有很高的風險，也有網友提到：「導遊說千萬不要玩這個，因為染劑品質差異很大，有人會有過敏反應，甚至變成烙記，而且染劑沾到飯店的寢具必須買回，因為洗不掉，而且寢具很貴。」