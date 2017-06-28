北市房市去年交易量、總金額 較102年高點腰斬

2017-06-28 14:25

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市地政局今天公布「台北市105年不動產市場動態年報」，指出去年房價所得比為15.18倍，相當於不吃不喝15年才能買房，但已較歷史最高點104年第1季的16.16倍下跌；而在交易量及交易總金額部分，去年僅有1萬2210件、3167億元，較104年減少17.69％，交易總金額減少22.7％，而與102年度交易量共2萬3444件、交易總金額為5919億元相比，更是雙雙腰斬。

另外，建物買賣登記棟數為歷史新低量，共2萬1500棟，較95年歷史最高點6萬8976棟，跌幅超過6成。然而地政局表示，近5年全市建物買賣登記棟數呈現下滑趨勢，但跌勢已趨緩。至於各區去年交易狀況，地政局統計，北市去年總交易件數前3名為中山區、內湖區及文山區；中正區、南港區及大同區為倒數3名。

而北市去年單價冠、亞軍，均為中正區博愛路松濤苑，每坪單價為270及268.5萬元。而位於中山大直的宜華國際歷史高價為每坪單價290萬元，去年最低價則為145.5萬元，價差約50％，但地政局強調，歷史最高價與去年成交最低價價差，會因座向、樓層別不同而有差異，非代表該建案實際下跌幅度。

另外，地政局也提出全市店面市場，其中全市店面交易單價有3名位於大安區忠孝東路四段忠孝商圈，最高單價為每坪778.5萬元；店面租金單價前5名中，有4名位於忠孝商圈，最貴租金來到每坪3萬1679元。地政局表示，主要街道與非主要街道店面平均租金，均由忠孝商圈奪冠，西門、站前商圈緊追在後。