林口長庚急診爆集體辭職 院方：積極慰留中

林口長庚醫院急診科今天傳出集體辭職事件，20餘人提出辭呈。圖為林口長庚急診室。（資料照，記者邱奕統攝）

2017-06-27 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕林口長庚醫院急診科今傳出集體辭職事件，20餘人提出辭呈。院方晚間表示，有接獲大量醫師離職的消息，正由主管積極慰留中，強調目前急診醫療作業一切正常運作。

綜合媒體報導，在「台灣急診」的LINE群組中，有名醫師貼出對話擷圖，內容顯示「統計23張離職單，上看40張」。林口長庚急診醫學科主任鍾亢在下面留言表示，引發離職潮的原因包括：急診連年虧損外、院方減少專科醫師的進駐與限制急診的多元發展。

林口長庚急診醫學科主任鍾亢在群組內指出，決策單位認為急診每年都虧錢，同時減少急診專科醫師在雲林長庚的排班，改由內外科接手。「（院方）幾次與科內醫師座談會一再強調急診是虧損單位，效率不彰，也要限制急診團隊過往的多元發展。」他表示，這一連串針對急診的措施，讓醫師們感到專業的不受尊重。

另外，鍾亢表示幾個月來2名急診科主管遭到免職，「（院方）對急診的調查及給予所有主管莫須有的懲處，更讓同仁心生恐怖及懼怕。」也是此波離職潮的原因之一。

長庚醫院發言人李學禹今日表示，急診科近期發生人事異動，2名主管因內部管理疏失，被院內人評會決議免職，科內出現「主管要走大家一起走」的氛圍。另一方面，為了因應急診分流的政策，院方打算縮減急診醫師人力，造成部分同仁誤解。長庚醫院強調，目前急診醫療作業一切正常運作，並會積極的與提出離職意願的醫師溝通。