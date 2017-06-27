清除銀膠菊 搶救七美大作戰

銀膠菊外型與滿天星及艾草相似，必須仔細進行辨識。（記者劉禹慶攝）

2017-06-27 13:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入外來種毒草的銀膠菊，新近被民眾發現在七美燈塔附近落地生根，澎湖縣政府農漁局林務公園管理所聞訊後，立刻派出專業人員搭船南下，展開七美島銀膠菊清除大作戰，全面剷除銀膠菊，希望盡快恢復七美淨土。

根據文獻記載，銀膠菊為菊科銀膠菊屬的植物。原產於中南美洲，分布於越南、台灣以及中國大陸的廣東、雲南、廣西、貴州、西南等地，生長於海拔90米至1500米的地區，多生於曠地、路旁、河邊和坡地上。

銀膠菊全株有毒，主要的毒性化學成分為銀膠素，有「國際毒草」之稱，釋出的花粉會引起人體過敏、皮膚炎、鼻炎等，吸入過多可能會造成肝臟和遺傳病變。

由於銀膠菊蔓延相當快，必須盡早防治，澎湖馬公本島及望安島早已淪陷，也曾在部分無人島現蹤，但七美島一直是淨土，卻在七美燈塔附近發現其蹤影，初步研判可能與七美島近年來觀光蓬勃發展，大興土木，銀膠菊隨著整地機具進入七美島，但在初期階段，因此林務公園管理所緊急派員進駐指導，準備長期抗戰，讓銀膠菊在七美絕跡。

因銀膠菊與滿天星及艾草都有點像，由於對人體有害，故剷除銀膠菊時，應口戴口罩、手戴手套。必要時，應以火焚被剷除的銀膠菊，除草過後的人員，也應洗手，避免病變，因銀膠菊繁殖力相當強，因此必須重複施作，林務公園管理所已做好長期抗戰的準備。