獲英國筆會翻譯獎 辜炳達：盼將台灣小說推向國際

台大外文系兼任助理教授辜炳達翻譯小說家駱以軍《西夏旅館》，獲2017年第2屆PEN Presents翻譯獎，是該比賽舉辦以來首位非英文母語系獲獎者。（記者王涵平攝）

2017-06-27 10:00

〔記者王涵平／台南報導〕台大外文系兼任助理教授辜炳達翻譯小說家駱以軍《西夏旅館》，獲2017年第2屆PEN Presents翻譯獎，是該比賽舉辦以來首位非英文母語系獲獎者，被喻台灣之光。

英國筆會成立於1921年，是世界筆會的起源，透過成立PEN Presents翻譯獎，希望幫助出版社發掘並出版最優秀的書籍，同時也讓譯者和讀者、編輯及出版人面對面，暢談翻譯動機、策略和歷程，並爭取出版機會。

評審對《西夏旅館》的翻譯極為讚賞，認為譯者仿造文藝復興英文翻譯中國史書是神來一筆。《西夏旅館》原文揉合古今多種風格，即便是英文母語人士也難以駕馭。《西夏旅館》是兩岸首部獲選PEN Presents的小說。

「翻譯界有項不成文的共識，就是避免找非母語人士操刀。」34歲辜炳達心喜之餘，也感慨儘管從大學到博士期間研讀英國文學十幾年，仍被歸類在「非英文母語人士」，每次向從事出版和翻譯的朋友提起《西夏旅館》的翻譯計畫，都被覺得「癡人說夢」。《西夏旅館》英譯獲獎，更有信心繼續完成下冊的翻譯工程。

「我相信台灣絕不乏國際級的優秀譯者，只是台灣目前的環境對翻譯者並不友善。」辜炳達說，許多出版社過度迷信只有外國人才能從事外語翻譯，另一方面，台灣給予文字譯者的待遇遠低於英美水準（台灣書籍英譯中行情每字約0．6至1元，英美約4.5元以上），無法吸引譯者挑戰《西夏旅館》這樣的鉅著。

此外，台灣的大學體制不將譯著列入學術成就，學者往往只能在擺脫升等壓力的生涯後期才有餘裕投入翻譯工作。

辜炳達認為，若有正常合理的翻譯待遇，自然會有更多優秀譯者投入，幫助台灣的文學傳播到世界各地，「經濟軍事強勢的國家也許讓人畏懼，但只有文學藝術興盛的國家才讓人嚮往。」

相關影音