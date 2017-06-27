度過24年燒燙傷路…楊忠明勉八仙傷友不要放棄人生

楊忠明年輕時遭到高壓電電擊，全身燒燙傷嚴重，歷經40餘次的手術與漫長的復健。（記者張嘉明攝）

2017-06-27 09:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕48歲的楊忠明在24年前誤觸1萬2千伏特的高壓電，全身一半皮膚達4、5度灼傷，人生從此變調，還2度想輕生，但他最終重新振作，不僅娶妻生子，也開設汽車美容中心，重新在社會立足，他也想用自身故事，勉勵2年前因八仙塵爆而傷的年輕人，不要放棄自己，更呼籲社會接納，給他們一次重生機會。

楊忠明回憶，當年退伍後自己開鐵工廠做電焊，事業才剛起步，不料在24歲那年，1次施工意外觸碰到1萬2千伏特的高壓電，導致全身5成以上的皮膚有4到5度電灼傷，當下休克被送醫，「鄰居轉述，我當時就宛如木頭燒過的炭一樣！」送醫轉診到林口長庚醫院，加護病房躺8個月，歷經35次以上大小手術，多次命危通知，經醫生、親友等搶救與照顧才被挽回。

但楊忠明出院後，陷入人生低潮，「當時交往的女友跑了，但我不怪她，女孩子有自己幸福要顧。」，且他因右眼視神經遭電擊受損失明，手、腳皮膚嚴重變形，脖子也因燒燙燒而扭曲黏住，曾無法面對鏡中醜陋模樣，2度想輕生，後來終於想通：「我深知我只是受傷，我應該有機會站起來，只是時間問題！」

「我能走出來，除了母親，還要感謝我的老婆！」楊忠明說，自己後來到陽光基金會復健，並遇到當時在當社工人員的太太，便像正常人一般積極追求，終於感動芳心成功交往，但期間卻遭太太的全部親友極力反對，岳父當時甚至認為配不上他女兒，幸太太堅持，2人用愛情克服一切，交往6年後被太太求婚，完成了人生不敢奢求的夢想。

楊忠明說，自己不愛念書，僅國中畢業，而太太則有研究所學歷，交往期間受到鼓勵，以及太太家人的要求，決定近30歲在復學回到大安高工補校念書，讀起從沒念過的三角函數等，雖然一度想放棄，但太太淚眼哭求下：「如果你放棄，等於放棄我們的感情」，下定決心投入，最後拿下市長獎畢業，也終獲得太太家人諒解。

而楊忠明認為，燒燙傷患者求職不易，但自己也努力應徵，曾應徵上園藝人員，還開過2年公車，證明能力不輸正常人，最後也透過汽車美容技能，在12年前自立開業，如今客源穩定，楊忠明說，自己受傷後也改觀，會幫助他人、常做公益，相信因此帶來福氣，冥冥之中必有安排。

而楊忠明日前遇上八仙塵爆的患者家屬，心疼這些年輕人境遇，「他們的路我都走過！」希望藉自己24年來的人生體悟，來幫助他們重新站起，並說：「人生，並不是有手有腳就完美，也不會因為身上殘疾而註定不完美」，他人眼光只是一霎那，但走不出來的往往是自己，如今回想自己事業有成，娶了漂亮老婆還生了2個小孩：「如果當初放棄多可惜，我現在多有用！」

楊忠明說，受傷後接觸了許多不同障別的朋友，有些人在認知中，覺得因自己若是，就需社會、他人無條件關注、憐憫與同情，但其實應該反思，正是因為弱勢，「別人幹勁三分，我們更需十分努力！」，所以24年走來，雖然失去許多有形的東西，但卻得到更多無形的感恩與知足，現在都每天告訴自己：「我真的很不錯！」

楊忠明年輕時遭到高壓電電擊，全身燒燙傷嚴重，歷經40餘次的手術與漫長的復健。（記者張嘉明攝）

楊忠明年輕時遭到高壓電電擊，全身燒燙傷嚴重，歷經多年身、心復健，在洗車業闖出一片天，也不時以自己的故事鼓勵客戶與燒燙傷病友。（記者張嘉明攝）

楊忠明年輕時遭到高壓電電擊，全身燒燙傷嚴重，歷經多年身、心復健，在洗車業闖出一片天，也不時以自己的故事鼓勵客戶與燒燙傷病友。（記者張嘉明攝）