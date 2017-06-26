學童仿吳晟詩獲首獎 吳晟説話了！

吳晟對小朋友的創作頗為激賞。（記者顏宏駿攝）

2017-06-26 15:28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕宜蘭縣府舉辦「蘭陽少年文學獎」，其中兒童組首獎彷自吳晟的「我不和你談論」引發爭議！。詩人吳晟今天仔細看完這首詩，極為讚賞，他說，獲獎小朋友對於環保、水土保持、空污有獨道見解，體例結構雖彷自他的作品，但如此年紀的小朋友有這種觀察和駕御文詞的能力，相當難得，他強調，不管詩或藝術品的學習都從模彷開始，小朋友的觀點和用詞都讓人激賞，美中不足的是，送件時未「標明彷作」。

吳晟的「我不和你談論」創作於民國71年，近年來收錄於國小六年級和高中一年級的課文中。一年一度的「蘭陽少年文學獎」昨天頒獎，獲得首將的學生以「我不和你談論環保、霾害、土石流、水泥」與吳晟的「我不和你談論隱喻的詩藝、玄妙的思潮、社會的爭奪」有異曲同工之妙。

小朋友光明磊落地以「我不和你談論」作為詩名，似乎在告訴評審「這是彷作」，但有家長認為，該詩收錄於課本，學生以此為結構創造，「撿現成」，有失公允，建議主辦單位追回首獎。

但今天吳晟仔細看這篇小朋友的創作，大表激賞，他說，才國小6年級就對環保的觀察如此深刻，雖結構承襲自他的作品，但已創作出新的意涵，小小年紀有此表現，連大人都自歎不如。

吳晟強調，所有的學習都承襲自「模彷」，模彷能不能彷出新意，這才是重點，「小朋友用筆觸關心環保、環境議題」，為什麼小孩會以此為創作出發點，這值得大人深思，這首詩有無傳達作者想要表達的意思，有沒有跟讀者產生共鳴，這才是重點。

吳晟指出，當年他到美國愛荷華州參加國際文學家創作交流，看到台灣從以前保守的農業社會，慢慢走向開放，大家對社會議題都有個人的看法，動不動就表達意見。但他看到鄉間的農人，務實的耕作，默默地與土地對話，他心有所感，寫下「我不和你談論」。

他說，獲首獎的小朋友，如果沒有了解國內諸多環保議題，不可能用如此深刻的文字、筆法去「駕卸」出一首詩。他建議比賽單位可規定「如有彷作，應註明出處」，讓大家心服口服。

吳晟作品：我不和你談論詩藝／不和你談論那些糾纏不清的隱喻／請離開書房／我帶你去廣袤的田野走走／去看看遍處的幼苗／如何沉默地奮力生長／我不和你談論人生／不和你談論那些深奧玄妙的思潮／請離開書房／我帶你去廣袤的田野走走／去撫觸清涼的河水／如何沉默地灌溉田地／我不和你談論社會／不和你談論那些痛徹心肺的爭奪／請離開書房／我帶你去廣袤的田野走走／去探望一羣一羣的農人／如何沉默地揮汗耕作／你久居鬧熱滾滾的都城／詩藝呀！人生呀！社會呀！已爭辯了很多／這是急於播種的春日／而你難得來鄉間／我帶你去廣袤的田野走走／去領略春風／如何溫柔地吹拂著大地

蘭陽兒童文學獎童詩國小高年級組首獎作品：

我不和你討論環保／我不和你討論那些漫無邊際的想法／請離開房間／我帶你去蓊鬱的森林走走／應該是遍處的樹苗／如何努力的向上伸展／我不和你討論汙染／不和你討論那些懸浮粒子的霾害／請離開房間／我帶你去蓊鬱的森林走走／去感受清新的芬多精／如何無私地分享自己／我不和你討論土石流／不和你討論那些痛徹心扉的死亡／請離開房間／我帶你去蓊鬱的森林走走／去領略高山峻嶺的雄偉／如何有力地抓住大地的土石／你久居鋼筋水泥的叢林／環保呀！汙染呀！土石流呀！已談論了許多／這是急於改變的環境／而你難得來林間／我帶你去蓊鬱的森林走走去探索探索環境／如何沉默的保護大地