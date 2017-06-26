寶瓶社長批單方報導 《報導者》發表致歉聲明

2017-06-26 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕針對已逝女作家林奕含的書籍出版過程，寶瓶文化社長朱亞君25日在臉書貼文指控《報導者》不採用他提供的各種資料，更一度有尋短之意。《報導者》26日凌晨在臉書發表致歉聲明，除了向朱亞君鄭重道歉，並表示會刪除〈當房思琪成為實體〉一文相關段落。

【《報導者》編輯部致歉聲明 2017.6.26】

一、《報導者》二十一日出版的〈當房思琪成為實體〉一文，有關《房思琪的初戀樂園》一書出版波折的陳述中，雖以匿名方式未明確指出特定出版社，也無意非議特定出版社，但在後續網友的討論中，仍舊造成該出版社與總編輯的嚴重困擾與傷害。《報導者》在報導之時，依據對該書作者生前訪問及作者與出版社留下的通訊記錄作為依據，而未採訪該記錄所牽涉的當事人，未善盡平衡報導的新聞常規，《報導者》為此向當事人寶瓶文化與朱亞君女士鄭重致歉，並立即刪除〈當房思琪成為實體〉一文相關段落。

二、懇請各界人士莫再針對當事人（無論是朱亞君女士、寶瓶文化或游擊文化）進行人格攻擊與陰謀猜想。《報導者》團隊與朱亞君女士與游擊文化，於公於私都有許多合作的經驗（此文刊出後，總編輯何榮幸亦與朱亞君女士保持密切通話與聯繫），深知大家都是有理念與熱情的出版人，許多網路的惡意攻訐並不真實，對於這些辛苦的出版人亦不公平。

三、從林奕含輕生事件至今，《報導者》沒有發出任何一篇文章，絕無意炒作與消費此事件，這部份報導者所有發文紀錄都可證明。此時刊登這篇報導，是今年一月初，第一位完整專訪林奕含的記者張子午，他持續關注精神患者與社會的互動，才會在林奕含過世後近兩個月，再度發出這段時間的採訪觀察。本文重心是在表達承接與陪伴精神患者的困難與重要，絕非指責任何一家曾經拒絕的出版社，《報導者》也絕未策動任何針對特定出版社的批評。

四、《報導者》是非營利媒體，深受各界期待，我們必定記取教訓，深自反省。並對朱亞君女士造成的嚴重傷害，再度深深致歉。

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