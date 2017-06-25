英國會遭網攻 關閉遠端電郵連線

2017-06-25 03:36

〔中央社〕在遭到網路攻擊後，英國國會今天切斷從外部登入電郵的連線。每日電訊報（Daily Telegraph）發表的國會當局致議員電郵，形容這是一起「持續且堅決」攻擊。

電郵說：「我們於今天清晨發現不尋常活動以及試圖對我們的電腦網路發動網攻的證據。我們的團隊展開更嚴密調查後證實，駭客對國會使用者帳號發動持續且堅決攻擊，試圖找出脆弱密碼。」

電郵又說：「我們正與英國國家網路安全中心（National Cyber Security Centre）緊密合作，查明攻擊方法並做出調整，防範攻擊者得逞。」

國會下議院發言人表示，官員已採取「必要措施保護我們的系統。國會已關閉遠端連線，以保護電腦網路。」

在傳出此威脅前，包括泰晤士報（Times）等英國媒體報導稱，駭客正在網路上販售國會議員的帳號密碼。

英國國家打擊犯罪局（National Crime Agency）表示，它已知悉「影響到國會的可能網路攻擊事件」。

國際貿易大臣佛克斯（Liam Fox）告訴獨立電視台新聞網（ITV News），「這警告大家，我們必須使用更安全且更完善的密碼」。

上個月發生的全球性勒索軟體攻擊，導致成千上萬台電腦受害，包括英國境內許多醫院被迫關閉或延遲運作等。

路透社報導，英國國會今天遭遇持續且堅決網路攻擊，駭客試圖找出脆弱的電郵帳密。而1個多月前勒索病毒曾造成英國國家醫療保健服務部分停擺。

自由民主黨籍國會上議院議員里納德（Chris Rennard）率先在推特發文宣布：「西敏宮遭網路安全攻擊，國會電郵可能無法遠端使用，利用簡訊發送緊急訊息。」

國會下議院發言人證實，出現未獲授權試圖登入國會帳號情事，網路系統已採取措施，保護議員及幕僚的個資。

發言人說：「國會已採取強固措施保護我們的一切帳號及系統，我們正採取必要措施保護我們的網路。作為預防措施，我們暫時限制對網路的遠端連線，因而可能導致部分國會議員及幕僚，無法從西敏宮以外登入他們的電郵帳號。」