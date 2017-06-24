世大運最驚豔游泳池 賽後可望留桃園

台北市長柯文哲（左）、桃園市長鄭文燦（右）視察世大運競賽場館中，位於國立體育大學綜合體育館的組合式游泳池。（記者方賓照攝）

2017-06-24 12:33

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦聯袂視察世大運競賽場館，其中位於國立體育大學綜合體育館、造價1億多元的組合式游泳池，賽後將拆遷重組，留在桃園供市民使用。

鄭文燦表示，這是台灣首次將游泳池搬到體育館內，可以管控水質、溫度，有助於提升選手的比賽成績，未來已有拆卸安裝的計畫，這些都包含在合約中，廠商提供10年保固，待世大運結束後，會尋找新的地方重新組裝，目前技術小組鎖定幾個地點評估中，重組時將減少深度供市民使用，這是台北市府、體育署送給桃園的禮物，絕對不會浪費。

世大運游泳池耗費60天完成組裝，如同積木一般將游泳池搬進體育館組裝，並將場館原本的地面拉高3米，游泳池長50米、寬25米，戶外另有長25米、寬12.5米的暖身池，供選手賽前暖身、賽後緩和使用。

國體大校長高俊雄表示，游泳池主要提供游泳、水球等賽事使用，原本的場館則為多功能場地，提供各類賽事、活動使用，組合式游泳池不可能原地保留，如此會限縮體育館的功能，因此，在賽事結束後，將先拆除戶外暖身池，預計9月1日到13日進行游泳池拆除工作。

位於國立體育大學綜合體育館、造價1億多元的游泳池，為組合式游泳池，賽事結束後即可拆除。（記者方賓照攝）

位於國立體育大學綜合體育館、造價1億多元的組合式游泳池，在世大運活動結束後，將拆遷重組，留在桃園供市民使用。（記者方賓照攝）

台北市長柯文哲（前排右2）、桃園市長鄭文燦（前排左2），試坐世大運游泳池場館座椅，體驗民眾觀賽時的視野。（記者鄭淑婷攝）