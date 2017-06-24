檳榔袋套頭登上巴黎時裝週 設計師被狂酸這麼說...

2017-06-24 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕26歲的台灣設計師江奕勳（ANGUS CHIANG），之前將珍奶、作業簿等台灣學生文化融入時尚設計，登上倫敦時裝週舞台，這次則在巴黎男裝週發表ANGUS CHIANG新品，呈現台灣獨有的檳榔文化，並結合單車元素，不過男模頭上套檳榔袋走秀，讓許多網友摸不著頭緒，甚至酸說「真心不懂時尚」，面對網友負評，江奕勳也做出回應。

江奕勳的2018年春夏系列，有「春天」、「夏天」、「神仙百貨」、「天天開心」等文字出現在服裝中，更引人注目的，還有誇張的「檳榔袋套頭」造型，上面甚至寫著大大的「特選」、「上選」，與台灣檳榔攤賣的包裝袋如出一轍，這樣的設計被權威時尚網站BoF（The Business of Fashion）評論為「對寶島台灣的一首讚歌」。

不過，部分網友看到江奕勳的設計，表示無法理解，甚至酸說「這是呼吸困難的模特兒」、「求男模內心陰影面積」、「不悶嗎」...。

《ETNEWS時尚雲》報導，江奕勳面對負評，只是笑笑說，自己其實不在乎，不認為是負評；並解釋自己從環河北路工作室附近的檳榔攤獲得靈感，他想，若把單車與檳榔結合在一起會滿奇幻的，因此就做了。他細心解釋，模特兒穿這個不會被悶死，因為夾鏈袋沒有封死，也有戳小洞。這季成衣比例加重後，需要幾件有舞台效果的吸睛秀款，他覺得把男模放在夾鏈袋內滿可愛的，所以這麼做了。

江奕勳也說，希望大家能一看到服裝，就知道是他的設計，這就是高度肯定；有人關注就很棒，多多講、多多討論。