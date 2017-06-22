本土弦樂在彰化不輟 傳統藝術推廣中心將誕生

彰化縣「傳統藝術推廣中心」擬設在南北管音樂戲曲館。（記者張聰秋攝）

2017-06-22 22:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣建縣將滿300年，擁有全國唯一的南北管音樂戲曲館，孕育不少知名的百年館閣，為培植本土音樂戲曲的教學人才和戲曲臉譜容妝人才，文化局付諸行動，今年特別與國立台灣戲曲學院（簡稱戲曲學院）結盟合作，成立「傳統藝術推廣中心」，共同挹注資源栽培人才，希望讓土本戲曲的弦樂不輟，經由薪火相傳，老中青共同守護傳統文化的瑰寶。

「傳統藝術推廣中心」就設置在南北管音樂戲曲館，該館向來就是南管、北管各館閣交流、展覽和研習的場所，今後多了「推廣中心」的加持，更能彰顯戲曲館的精髓以及其存在意義與價值。

文化局傳統戲曲科表示，官方編經費、出場地，學校出師資，官學簽約結盟合作，讓「傳統藝術推廣中心」在彰化播種萌芽，中心揭牌後將會陸續開辦傳統戲曲師資班與容妝班課程，聘請戲曲學院和台北藝術大學專業師資前來彰化授課，開設傳統戲曲師資班與容妝班等相關課程。

結盟簽約儀式明天登場，戲曲學院學生進行傳統音樂表演，戲曲學院校長張瑞濱、主秘王學彥、教授李文政等人，一同和文化局長陳文彬等縣府代表，共同見證揭牌和簽約儀式。

彰化縣孕育不少知名的地方戲曲藝師，文化局希望透過薪火薪傳，讓地方弦樂不輟，老中青共同守護傳統文化的瑰寶。（記者張聰秋攝）