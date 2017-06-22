成功商水研發鄉土桌遊 比手遊更好玩！

成功商水設計的特色桌遊，讓師生樂在其中。（記者張存薇攝）

2017-06-22 13:33

［記者張存薇／台東報導］「偏鄉不只是要加強國英數，導入地方文化才是重點！」台東縣成功商水師生合作，研發出4款桌遊，融入地方文史、景點、美食與環境議題，學生試玩樂在其中，直說，邊玩邊「耍心機」，好有趣！

成功商水圖書館主任蔡安泰說，申請「原住民學生手精進教學輔導計畫」，多數學校加強國英數等學科，但商水希望融入地方文史，帶領學子從認識家鄉、生態做起，「原力天團」20多位社團師生不斷研發、修正，設計出「比西里岸尋羊記」、「紐波特．新港走遊」、「商水對對碰」、「商水快手」4種桌遊。

「比西里岸尋羊記」是以台灣環境資訊協會與在地部落共同製作的比西里岸部落傳統領域地圖為基礎，專案執行李昀說，遊戲內含80個老地名，再加上土石流、部落青年參與階層祭儀等事件牌，及保育等解決牌，參與者必須團隊合作解決問題，最後再抽「得分牌」累積分數。

「紐波特．新港走遊」則以成功鎮地名加入美食、景點等特色，比如成功商水對應「東海岸最高學府」、「棒球隊」等，同樣會面臨鯨豚擱淺、海岸水泥化等阻礙，要抽到聯絡保育志工等解決牌才能順利得分。

成功商水校長蔡吉郎表示，希望讓在地學生更了解在地事，也減少滑手機的時間，這4款桌遊也會上網，希望有興趣研發自己鄉家桌遊的鄉鎮市在標明出處、不商業使用等原則下盡量分享。

成功商水設計的特色桌遊，讓師生樂在其中。（記者張存薇攝）

成功商水設計的特色桌遊，讓師生樂在其中。（記者張存薇攝）