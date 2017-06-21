教育部放水再給永達3年？教育部澄清是限縮

2017-06-21 15:48

〔記者林曉雲／台北報導〕針對高教工會質疑教育部放水再給永達技術學院3年，教育部技職司司長楊玉惠今天澄清，原本的規定是只要永達技院提出改辦計畫即可，但教育部在今年1月初修改規定，把「提出」變成「完成」，以前沒有期限，現在是限期要完成，亦即永達技職要在109年1月5日之前完成所有的改辦計畫，如未限期完成，學校法人就必須清算解散。

楊玉惠表示，之前的規定是，校方在3年內只要「提出」改辦計畫就沒事了，今年1月修改辦法成要「完成」改辦計畫，反而限縮了學校的年限，教育部一定要嚴正澄清，教育部不是再給永達3年，依私校法，3年內未完成改辦計畫，學校法人就要清算，原來是沒有期限，現在是反而給了3年期限，「這個差異是很大的」。

對於永達校產部分，楊玉惠表示，教育部基於私校公共財的立場，對於目前的校產處理，教育部是採取嚴謹及高度監督的方式處理，永達處分校產要先報核，教育部每年也請會計師查核。另外，教育部訂定的「私校轉型退場條例草案」，對於教育部列管的專案輔導學校，要求將設校基金及學校財產信託，且增設公益董事及監察人，教育部會高度監督轉型退場的學校，草案目前送到行政院，下會期盼送到立法院，盼儘快讓條例通過，外界的疑慮就可以降到最低，高教工會伙伴擔憂的事情，專法已有所規範。

楊玉惠表示，永達是在辦法修改之前「提出」改辦計畫，擬改辦為文教基金會，但就像是學生提出論文，之後就是老師改的事，這不對嘛，就是學生要改好論文才對，以前是完全沒有期限的規範，學校如果要慢慢修，教育部也沒輒，但依教育部的新規定，變成永達必須要在3年內「完成」改辦計畫。

楊玉惠表示，高教工會可能不清楚教育部的新規定，才會有所誤解，高教工會提的都是舊問題，她已經回答很多次了，大家都很忙，高教工會別鬧了。