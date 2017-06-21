被問「幹什麼的？」 李茂生1句話女警秒道歉

台大法律系教授表示，昨碰上女警詢問事情與「幹什麼的」，一氣之下回了句「我是臺大法律的教授，妳最好不要惹我」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-06-21 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕台大法律系教授李茂生昨於臉書指出，自己穿著條短褲，剛整理好環境，正在小憩時，遇到女警詢問事情，以及問他是「幹什麼的」，他一時「氣衝腦門」，回了句「我是臺大法律的教授，妳最好不要惹我」，女警聞言隨即致歉，掉頭就走。

李茂生在文中透露，方才整理好通往地下室的樓梯，也曬了棉被、丟了垃圾，正於門前喝氣泡酒，1名女警騎車在附近兜轉，最後停在他面前。

李茂生表示，當時渾身是汗的他，只穿了件短褲，女警毫不臉紅地，問著隔壁鄰長的事情，讓他覺得莫名其妙，「我哪知鄰長跑到哪裡去了，他家門鈴壞掉不修，我也無法干涉，問東問西，又有何用」。

李茂生說，臨走前，女警還問他是「幹什麼的」，他心想，「我平常日子，不穿上衣整理環境，是有違法嗎？是可疑份子嗎？」一氣之下，「我是臺大法律的教授，妳最好不要惹我」便脫口而出，女警聽完「說聲抱歉，掉頭就走」。

李茂生調侃，「好可惜。本來期待她要求一位只穿著短褲，站在路旁吸煙喝酒的怪老頭，拿出身分證」。臉友則在底下留言表示，「我怎麼覺得女警辛苦了？」、「我倒認為女警很盡責啊」、「老師您嚇到女警了啦」；李茂生也在下面答覆，「是辛苦了。大熱天全副武裝，巡迴轄區，還找不到鄰長。」