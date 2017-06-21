台灣紅豆滯銷 萬丹農會總幹事：農民真的很苦很苦

萬丹農民採收紅豆情形（記者葉永騫攝）

2017-06-21 12:41

〔記者葉永騫／屏東報導〕台灣進口紅豆數量愈來愈多，今年短短5個月就達到4440噸，嚴重的打擊台灣的紅豆造成滯銷，知名作詞人許常德消息後，聯絡導演林炳存幫忙免費拍短片，萬丹鄉農會總幹事張枝烈特別代表萬丹鄉的農夫北上拍片，表明「農民真的很苦很苦」，懇情台灣的企業及民眾一起來幫忙，短片很快在網路流傳，引發各界的關切。

張枝烈表示，今年紅豆嚴重滯銷，農夫們真的很苦很苦，進口紅豆在這兩年越來越嚴重，以往紅豆進口平均都控制在3000噸以下，去年就增到3370噸，今年從1~5月就高達4440噸，暴增那麽大的進口量？也許政府有很困難的考量，但農夫的焦慮還是要解決，不然已躍升國際品牌的萬丹紅豆到了今年底可能面臨棄種的命運，因為紅豆不斷的大量進口，低價競爭將造成台灣紅豆產業更加艱難。

張枝烈說，他懇請台灣的企業和民眾一起來幫忙，農會將設計幾種企業合作和民眾購買的兩種方式，盼能走出困境，並讓已是台灣之光的萬丹紅豆能夠繼續的發展。

這支短片在網路、臉書流傳出去後獲得各界的關切，許多網友紛紛留言，有人痛批政府無能、有人說要買紅豆，也有人希望打著萬丹紅的紅豆水的企業要真正採用萬丹紅豆。

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