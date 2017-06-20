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家長審性別教材？北市藍議員意見不一

2017-06-20  17:34

〔記者張凱翔／台北報導〕國民黨市議員王欣儀提案，包含藍綠等24位議員進行連署，要求性平教材進入校園時，家長應有教材的「最高、最後審酌權」，今日教育委員會排案審查。但提案連署議員之一民進黨議員許淑華中途入場表示，原先提案「最後審酌權」用字太強硬，應改為「參與權」，教委會無黨籍議員李慶元、民進黨何志偉皆表示同意，委員會決議將此案送交大會決議。

王欣儀提案，要求家長基於監護權，有關性平教育教材、課程，應有最高、最後的審酌權，應「交由各校家長會決定」，並且要求市府官員傾聽多元聲音，並重新檢討課程審查的規定，以「確保性別平等教育之落實」。不過國民黨卻產生內鬨，昨王欣儀因另有行程未出席委員會，同黨議員汪志冰批王的提案現實上不可行，應增加家長在校級性平會席次才能對教材「把關」。

不過，教育局長曾燦金回應汪說，這部份「還在修法中」引起汪震怒，拍桌質問曾燦金為何教育局可以將議會「三讀通過」的決議「當參考」、難道教育局可以否決議會決議，並要求曾回答「是」或「否」。曾說，教育局和議會要「相互尊重」，他也有發文到學校去「表達議會意見」，召集人應曉薇這時大怒說教育局把教材把關的單純議題搞成「政治對立」，應對議會和家長道歉。

這時，原先參與連署的民進黨議員許淑華來到教委會現場，表示她和王欣儀討論過後決定對提案提出「文字修正建議」，表示原先家長應有最高、最後的教材審酌權用字太強硬，應改為「參與」，教委會民進黨議員何志偉、無黨籍議員李慶元皆表示同意，應曉薇便決議修改提案文字後送交大會審議。

不過汪志冰憤怒表示，現行《性別平等教育法》、《臺北市高級中等以下學校運用性別平等教育課程教學資源實施要點》早已載明家長可以參與校級委員會，雖然王欣儀的提案本來就滯礙難行，但照許的意見改過之後提案等於白寫，對家長加強把關教材沒有用。李慶元則說，教材審查具一定專業度，還是讓專家審查、家長參與比較適合。

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  • 國民黨台北市議員汪志冰怒槓教育局長曾燦金，不滿議會附帶決議被教育局「當參考」。（記者張凱翔攝）

    國民黨台北市議員汪志冰怒槓教育局長曾燦金，不滿議會附帶決議被教育局「當參考」。（記者張凱翔攝）

  • 教育局長曾燦金回應議員，議會和教育局應「相互尊重」。（記者張凱翔攝）

    教育局長曾燦金回應議員，議會和教育局應「相互尊重」。（記者張凱翔攝）

  • 教育委員會第一召集人國民黨市議員應曉薇批教育局讓議會陷入同志議題的「政治惡鬥」。（記者張凱翔攝）

    教育委員會第一召集人國民黨市議員應曉薇批教育局讓議會陷入同志議題的「政治惡鬥」。（記者張凱翔攝）

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