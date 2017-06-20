家長審性別教材？北市藍議員意見不一

2017-06-20 17:34

〔記者張凱翔／台北報導〕國民黨市議員王欣儀提案，包含藍綠等24位議員進行連署，要求性平教材進入校園時，家長應有教材的「最高、最後審酌權」，今日教育委員會排案審查。但提案連署議員之一民進黨議員許淑華中途入場表示，原先提案「最後審酌權」用字太強硬，應改為「參與權」，教委會無黨籍議員李慶元、民進黨何志偉皆表示同意，委員會決議將此案送交大會決議。

王欣儀提案，要求家長基於監護權，有關性平教育教材、課程，應有最高、最後的審酌權，應「交由各校家長會決定」，並且要求市府官員傾聽多元聲音，並重新檢討課程審查的規定，以「確保性別平等教育之落實」。不過國民黨卻產生內鬨，昨王欣儀因另有行程未出席委員會，同黨議員汪志冰批王的提案現實上不可行，應增加家長在校級性平會席次才能對教材「把關」。

不過，教育局長曾燦金回應汪說，這部份「還在修法中」引起汪震怒，拍桌質問曾燦金為何教育局可以將議會「三讀通過」的決議「當參考」、難道教育局可以否決議會決議，並要求曾回答「是」或「否」。曾說，教育局和議會要「相互尊重」，他也有發文到學校去「表達議會意見」，召集人應曉薇這時大怒說教育局把教材把關的單純議題搞成「政治對立」，應對議會和家長道歉。

這時，原先參與連署的民進黨議員許淑華來到教委會現場，表示她和王欣儀討論過後決定對提案提出「文字修正建議」，表示原先家長應有最高、最後的教材審酌權用字太強硬，應改為「參與」，教委會民進黨議員何志偉、無黨籍議員李慶元皆表示同意，應曉薇便決議修改提案文字後送交大會審議。

不過汪志冰憤怒表示，現行《性別平等教育法》、《臺北市高級中等以下學校運用性別平等教育課程教學資源實施要點》早已載明家長可以參與校級委員會，雖然王欣儀的提案本來就滯礙難行，但照許的意見改過之後提案等於白寫，對家長加強把關教材沒有用。李慶元則說，教材審查具一定專業度，還是讓專家審查、家長參與比較適合。