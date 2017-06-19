會計系嗆歷史系「將被維基取代」 大批網友參戰

2017-06-19 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕讀歷史系沒未來、遲早要被維基百科取代？一名自稱是政大會計系的學生在網路發文，嗆歷史系將「被維基取代」，意外引發大批網友參加論戰，但事件的起因卻只是因為，一名歷史系學生發文抱怨，為何抽不到宿舍。

有自稱是政大歷史系的網友在《Dcard》PO文抱怨，指他雖然抽到候補選填宿舍，卻因運氣不佳最終只能付高昂的住宿費入住較高級的社區，此文也引來另一名自稱是會計系的學生留言，但卻因有人回覆一句「你不也文組」，讓該名會計系學生爆走留言，稱「這世界有兩種人，一種是可以被維基百科取代的人，例如你」、「我真不知道為啥有人會去讀歷史系誒，你填志願的時候家裡沒網路是嗎？這種毫無前途的失業科系根本社會上的定時炸彈」等，引發其他網友批評。

之後有網友更把《Dcard》的PO文轉到臉書《黑特政大》上，讓更多網友加入這場論戰，多數留言幾乎都一面倒的酸該名會計系學生，「歷史系維基可以取代？難道你以為維基是機器寫的嗎」、「維基百科還不是要靠有文字能力的人去寫，在那邊戰文理組，自以為理組優越，白癡嗎？」、「戰文組，還戰家裡沒網路的家庭，甚至連無家遊民也要攻擊。沒抽中宿舍得罪你逆！」、「讀個政大會計好像可以統治全世界的感覺。不知道開始進會計事務所當基層勞工之後還會不會這麼頂天？」

其中也有自稱是歷史系的學長留言說「我比較不才，當個公務員科長；我們同班最有才的在當KKBox副總，還有在當精品品牌的老闆，她們二位應該都需要會計員工。其實我們班和下二屆從歷史系畢業還有二位律師，至於在當教授的就不贅述了。」，還有會計系的學長留言說「很抱歉政大會計居然教出如此沒有人文素養的學弟（?） 學得了會計只能證明你邏輯尚可按計算機很厲害，學不會尊重相信你一輩子都是被社會放棄的人。 對了，小弟接觸過的企業主甚麼系畢業的都有，就是沒有會計系的唷！」

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