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開辦18年來 宜蘭社大有首名畢業生了

宜蘭社區大學開辦18年來，出現首名畢業生。（記者林敬倫攝）

2017-06-19  15:41

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭社區大學開辦18年來，出現首名畢業生，礁溪鄉的家庭主婦蔡文華，每天打理好家務後，利用時間至社區大學修學分，18年來修滿176學分，完成畢業報告後順利畢業，她說，在社大最棒的是，學知識不用只靠書本，同儕間的交流更讓她增廣見聞。

51歲的蔡文華18年前在社區大學開辦後，就開始在社大上課，依據「宜蘭縣社區大學畢業證書授予要點」，學員需修畢128學分，並完成畢業報告，才能順利畢業，蔡文華18年來，累積176學分，獲取人生第一張大學文憑。

蔡文華與老公育有3名子女，她哽咽的說，能持續在社區大學學習，是因為前宜蘭社區大學校長張捷隆曾說，「來社區大學上課的學生，是兼差的學生」，這句話對她而言很重要，因為辛苦的打理好家庭，才能安心的在社大上課。

喜歡寫作的蔡文華，畢業報告就是她多年來寫的詩集及散文作品，她說，這次畢業典禮，要感謝一路上一直幫忙的學校老師、同仁，沒有他們的支持，這一路走來非常困難，加上先生的支持，讓多年來一直有梅尼爾氏症的她，有了前進的動力。

蔡文華說，畢業後也會繼續在社大上課學習，學無止盡，社大很多上了年紀的學生，彼此間互相分享人生經驗，就是一種學習，加上老師常有戶外體驗課程，讓學習不只侷限在書本上，每天都在接受書本上沒有的知識，增廣見聞，這是在社大上課最難能可貴的一點。

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  • 礁溪鄉的家庭主婦蔡文華（左），每天打理好家務後，利用時間至社區大學修學分，順利獲得畢業證書。（記者林敬倫攝）

    礁溪鄉的家庭主婦蔡文華（左），每天打理好家務後，利用時間至社區大學修學分，順利獲得畢業證書。（記者林敬倫攝）

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