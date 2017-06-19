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台科大管理學院獲歐洲國際認證 與政大並列

台灣科技大學管理學院今年6月正式通過國際「EQUIS」認證，加上4年前獲得美國的「AACSB」認證，與政大商學院並列，是全台唯二通過國際雙認證的學校。（圖由台科大提供）

2017-06-19  15:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣科技大學管理學院今年6月正式通過國際「EQUIS認證」，台科大表示，該認證是全球高等商管教育的最高榮譽，另在4年前也獲得美國的國際商管認證「AACSB」肯定，與政治大學商學院為國內唯二的獲認證大學。

台科大指出，全球知名商管認證機構有美國的AACSB與歐洲的EQUIS兩種，如AACSB強調創新、參與及影響力，EQUIS重視國際化、企業連結與倫理教育等，其中AACSB在全球約只有5％商管學院可通過，而EQUIS更僅1％能通過認證，亞洲頂尖大學如北京大學、香港大學、新加坡國立大學等都通過雙認證，台灣則僅政大商學院與台科大管理學院獲得。

台科大校長廖慶榮說，因近年校內國際化效果顯著，外籍生人數倍增，英語授課比重高，學生在國際化環境下學習，也與業界緊密交流，兼顧理論與實務，如今通過認證，讓管院畢業生在職場上更有競爭力。

台科大資管所學生陳軍君也認為，未來跟他人介紹學校時，會很有用，畢業找工作也有加分作用，而在校內就修過全英語授課的課程，與外籍生一起做報告，彼此研讀互惠，獲益良多。

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