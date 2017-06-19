婦癌篩檢不迴避 女性朋友看過來

2017-06-19 14:11

〔記者周彥妤／台北報導〕乳癌、子宮頸癌是台灣女性常見癌症，每年更奪走不少性命，多數人知曉「早期發現早期治療」，但台北市衛生局指出，台北市女性竟有一半未定期接受婦癌篩檢，導致篩檢比例停滯不前，衛生局呼籲女性朋友務必身體力行，養成定期接受乳房攝影及子宮頸抹片檢查。

萬芳醫院研究副院長、台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，台灣女性菜吃少、肉吃多，運動量也不足，乳癌因而成為女性發生率第1位的癌症，發生高峰約於45-69歲，而乳房X光攝影檢查是目前最能有效提早發現並預後治療的手段。賴醫師建議，只要謹記「全民練5功」，包括蔬果彩虹579、規律運動、體重控制、遠離菸害及定期篩檢，就能有效降低乳癌找上門的風險。

康寧醫院醫師尹長生指出，很多女性害羞、保守或僥倖心態作祟，或嫌檢查麻煩，甚至認為身體無異狀就沒事，都是子宮頸抹片檢查比例低迷的原因。尹醫師說，門診曾有一位女性在30多歲做子宮頸抹片檢查，意外發現有卵巢癌，直到50多歲仍控制良好；呼籲女性定期接受檢查，即使是停經多年已無性生活都應當是受檢對象。

為鼓勵女性朋友定期檢查維護健康，即日起設籍台北市、年滿45歲至70歲、40歲至44歲二等親（外祖母、祖母、媽媽、姊妹、女兒）內曾罹乳癌且105年迄今未接受過乳房X光攝影的女性，以及年滿30歲至69歲且2015年迄今尚未接受子宮頸抹片者，即日起至10月31日止，於台北市醫療院所或12區健康服務中心完成任一項篩檢者，即可參加刮刮卡活動，每月送大獎禮券1萬元。

「婦癌篩檢刮刮樂-開心篩，粉樂送」活動，詳情洽詢台北市民當家熱線1999分機1844～1845或台北市十二區健康服務中心及台北市各醫院（診所）癌症篩檢服務窗口，亦可上台北市衛生局網站查詢。