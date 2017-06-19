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腰瘦不夭壽 熊讚約你一起瘦

台北市衛生局與熊讚約你一起量腰圍保健康。（記者周彥妤攝）

2017-06-19  12:48

〔記者周彥妤／台北報導〕腰圍過粗的民眾，當心健康拉警報。醫師表示，腹部肥胖者罹患「代謝症候群」風險是一般人4至6倍，尤其代謝症候群的相關疾病與國人十大死因密不可分，總數甚至遠超過第一名的癌症，年長者更是不可不慎；呼籲民眾定期量腰圍，男性不宜超過35吋，女性則不超過31吋。

台北市醫師公會基層醫療委員會召集委員醫師張孟源指出，「代謝症候群」為健康警訊，是血壓、血脂、血糖及腰圍異常的統稱，與其相關的腦血管疾病、心臟疾病、糖尿病、腎臟疾病及高血壓性疾病，更佔據國人前10大死因的5項，總數遠超過第一名的癌症。

中華民國醫師公會全國聯合會公共關係事務委員會副召集人醫師王建人表示，在代謝症候群檢測指標中，量腰圍最重要、最容易，民眾務必養成測量習慣。王醫師說，就腰圍的標準值而言，男性不超過90公分或35吋，女性則不超過80公分或31吋。

千禧之愛基金會營養師陳郁涵指出，避免代謝症候群上身，飲食上可採「四低一高」（低熱量、低油、低糖及高纖）的原則，更要注重營養均衡，且須少喝含糖飲料，多喝白開水。

有關「『醫』同『腰』約世大運 爸媽健康您熊讚」系列活動及好康詳情，請上臉書「智慧台北」粉絲專頁、台北市衛生局官網或逕洽台北市民當家熱線1999分機1814；「代謝症候群」相關問題請洽台北市民當家熱線1999（外縣市請撥02-27208889轉1806黃小姐）或洽詢台北市12區健康服務中心。

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  • 中華民國醫師公會全國聯合會公共關係事務委員會副召集人醫師王建人，測得熊讚腰圍87吋。（記者周彥妤攝）

    中華民國醫師公會全國聯合會公共關係事務委員會副召集人醫師王建人，測得熊讚腰圍87吋。（記者周彥妤攝）

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相關關鍵字： 代謝症候群 健康醫療 腰圍
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