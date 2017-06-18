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明星校犬迷倒眾人 插畫家彩繪成打卡新景點

插畫家為超仁設計形象畫布，成為療癒打卡新景點。（記者陳文嬋翻攝）

2017-06-18  21:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市大仁國中明星校犬「超仁」勇奪校犬績優校園全國第一名，市府農業局邀請知名插畫家設計「超仁」形象畫布，吸引民眾拍照打卡，成為最夯的療癒打卡新景點。

大仁國中4年前參與市府「校園友善犬計畫」，動保處與學校、動物行為專家熊爸等人，前往壽山動物關愛園區挑選犬隻，發現瘦巴巴的米克斯「超仁」親人，原本以為牠成熟穩重，卻發現是受到犬瘟熱疾病所苦。

校方不離不棄、動保處全力醫治，加上全校師生祈福，讓校犬奇蹟似康復，成為1隻活力充沛、迷倒眾人的明星校犬，校方也為「超仁」舉辦了許多活動，累積來自世界各國的粉絲，堪稱是高市最有名的校犬。

校方在動保處支援下，推出「超仁」周邊商品，如環保袋、資料夾、鑰匙圈、貼紙等，除了宣導領養代替購買的觀念，也募集照顧校犬資金，不仰賴政府經費補助，連續獲得高雄市推動創新想像教育獎特優獎、教育部生命教育績優人員、農委會校犬績優校園徵選全國第一名。

動保處回應廣大粉絲熱烈支持，邀請知名插畫家李瑾倫為「超仁」設計形象畫布，透過互動式「超仁」畫像，搭配高雄校犬戀愛宣導語，讓粉絲與「超仁」近距離接觸，還能一起拍照打卡，療癒人心。

局長蔡復進表示，現在高雄最夯的打卡新景點就在大仁國中，可望帶動新一波的流行，吸引更多學校加入校犬計畫，為高市注入正面能量!

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  • 插畫家為超仁設計形象畫布，成為療癒打卡新景點。（記者陳文嬋翻攝）

    插畫家為超仁設計形象畫布，成為療癒打卡新景點。（記者陳文嬋翻攝）

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