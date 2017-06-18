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大埤雲178線道路塌陷嚴重 至少持續封閉8個月

雲178線道路因豪雨路面塌陷嚴重已危及行車安全，將持續封閉至復建完成。（記者黃淑莉攝）

2017-06-18  19:56

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林大埤雲178線道路因月初暴雨路面塌陷嚴重，縣府工務處表示，塌陷嚴重及堤防傾倒行車確定有危險，將持續封閉到復建完成。

雲178線道路緊鄰延潭大排，多年來每逢大雨路面即出現塌陷，地方反應多年都沒根本改善，月初暴雨延潭大排沿線淹水嚴重，水退後雲178線路面塌陷百公尺，最大裂痕達20公分。

大埤鄉代張啟學表示，雲178線是大埤通往聯美、土庫主要道路，車流量大，由於緊鄰延潭大排護岸當擋土牆，加上當年施做時路基可能不夠紮實，導致每逢大雨後路面塌陷情況。

雲林縣府工務處長彭子程表示，路面崩塌嚴重，道路將持續封閉到復建完成，縣府已列入災後復建計畫，待中央核定即可設計、施工，順利的話最快約需7、8個月。

水利處長許宏博指出，雲178線緊鄰延潭大排，大排護岸即道路擋土牆，這次災後重建擋土牆、路基都會重新施設。

另古坑鄉草嶺村縣道149甲線草嶺隧道路前因土石不斷滑落、路面泥濘，道路雙向封閉中，前往草嶺的民眾可行駛舊草嶺公路，彭子程說，天晴後會視上方土石狀況，儘速恢復通車。

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  • 雲林149甲縣道草嶺公路因土石不斷滑落雙向持續封閉中。（雲林縣府提供）

    雲林149甲縣道草嶺公路因土石不斷滑落雙向持續封閉中。（雲林縣府提供）

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